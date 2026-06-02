המצביעים שמאחורי הסקרים: עד כמה נפגע הבייס הליכודי בצפון?

"מסע בחירות" - חלק א': כתבנו הפוליטי נדב אלימלך והסוקר צוריאל שרון יצאו למסע חוצה מגזרים, עם המחלוקות הכי נפיצות, כל הדרך לקלפי בבחירות 2026, והערב (שני) בחלק הראשון - המצביעים מהצפון. עד כמה הבייס הליכודי בקריית שמונה ושלומי נפגע אחרי שנתיים וחצי של מלחמה, ומה בכל זאת נסדק שם?

בסקר של i24NEWS בקרב תושבי הצפון, לאורך כל קו העימות מהגליל המערבי ועד הגליל העליון, שאלנו מי אחראי למצב הביטחוני בצפון. 58% סבורים שממשלות נתניהו, 18% סבורים שממשלת בנט-לפיד, ואילו 14% חושבים שמערכת הביטחון היא האחראית למצב הביטחוני.

אם מסתכלים רק על מצביעי הקואליציה בצפון, 24% מתוכם חושבים שממשלות נתניהו הן האחראיות למצב, לעומת 30% שחושבים שממשלת בנט-לפיד היא האחראית. 27% סבורים שמערכת הביטחון היא האחראית למצב הביטחוני.

מוטי עמר, תושב נהריה, מספר: "קודם כל יש פה גם שמאל, גם ימין, ובעיקר ימין, יותר ויותר. שאנחנו נחשפים לשנאה שמתרוצצת ברשתות, התנשאות של המרכז-שמאל". ניסים קמרי, תושב שזור: "ב-82' זה הייתה המלחמה האחרונה שהייתי בה, אחרי 40 שנה התברר שאני הלום קרב, אחרי אשפוזים ואשפוזים ואף אחד לא מבין מה קורה איתי. וכשאתה קורא בפייסבוק אנשים טוענים שגנבו להם את המדינה, מי גנב לכם? המרוקאי גנב לכם? הפרסי?".

אביב ביטון, תושב בשלומי: "אני בוחר בימין, אבל לוקח בחשבון את כל הסוגיות האמיתיות שהשמאל העלה, ובכל זאת אני בוחר בימין, כי אני מהדור שעוד סבל מהבחירות".

רז מלכה, לובי 1701, תושב קריית שמונה: "אני מאמין שרמת הייאוש הגבוהה שהלכה והתלבתה פה במהלך שלושת השנים האחרונות, להערכתי תוביל למעין אקט מחאתי שרוב הסיכויים אנחנו נראה ירידה באחוזי הצבעה בקריית שמונה. המון אנשים שהרגישו שזה הצעד המתבקש מבחינתם. יותר מזה, במהלך התקופה הזאת, במיוחד הימים האחרונים, מתגברת פה התקופה של האקס-טריטוריה, אנשים שמתחילים להרגיש ולהגיד ׳האם אנחנו בכלל חלק מהסיפור הזה של מדינת ישראל? מה זה יעזור לי אם אני בכלל אצא לשים פתק בקלפי? זה לא משנה, כי אף אחד כביכול לא יהיה אכפת לו מהמקום׳".

