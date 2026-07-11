סקר i24NEWS: האם ישראל ערוכה להתמודד עם התערבות זרה בבחירות?

בתחילת השבוע ממלא מקום מנכ"ל ועדת הבחירות המרכזית, עו"ד דין ליבנה, אמר ב"ועידת ישראל היום" כי ועדת הבחירות המרכזית שוקלת לשדר את ספירת הקולות בשידור חי, זאת כחלק מהיערכות לקיים את "הבחירות הכי שקופות אי פעם" - במטרה למנוע דה-לגיטימציה לתוצאות. עוד הוא אמר כי בלתי אפשר לזייף את הבחירות בישראל - אך אפשר לגרום לציבור לחשוב שהן זויפו, והזהיר מפני תרחיש בו אויבי מדינת ישראל ינסו לשבש את הבחירות.

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על רקע הדברים הללו, בסקר i24NEWS שנערך על ידי מכון "דיירקט פולס" בראשות צוריאל שרון, שאלנו את הציבור: "האם, לדעתכם, ישראל ערוכה להתמודד עם התערבות זרה שתשפיע על הבחירות?". מתוך כלל המשיבים לסקר, 53% ענו כי לדעתם ההיערכות בנושא אינה מספקת לנוכח האיומים. 33% ענו שכן, המדינה יודעת לשמור על טוהר הבחירות. 14% אמרו שאין להם דעה בנושא.

עם זאת, בחלוקה לפי גושי הצבעה, ניתן לראות כי יש יותר תמימות דעים בקרב מצביעי האופוזיציה - 64% ענו שלדעתם המדינה אינה ערוכה להתערבות זרה בבחירות, לעומת 22% שאמרו שכן. בקרב מצביעי הקואליציה הדעות חלוקות - 42% חושבים שהמדינה לא ערוכה להתערבות זרה בבחירות, לעומת 44% שחושבים שכן.

האם האמנתם שהממשלה הנוכחית תצליח להשלים את כהונתה לאחר טבח ה-7 באוקטובר?

השבוע הקרוב צפוי להיות האחרון במושב הכנסת הנוכחי - והממשלה והכנסת ישלימו כהונה רצופה ושלמה, זאת למרות קדנציה רצופת משברים, בהם ההפגנות נגד הממשלה, חוק הגיוס והמחלוקת עם החרדים. עם כל אלו, המשבר העיקרי שאיים לפרק את הממשלה היה טבח ה-7 באוקטובר, שאחריו רבים האמינו כי הממשלה לא תצליח להשלים את כהונתה.

על הרקע הזה, בשאלה נוספת בסקר שערכנו, שאלנו: "האם האמנתם שהממשלה הנוכחית תצליח להשלים את כהונתה לאחר טבח ה-7 באוקטובר?". מתוך כלל המדגם, 51% ענו כי לא, ושלדעתם הממשלה הייתה צריכה ליפול במהלך המלחמה. 44% ענו כי הם האמינו שהממשלה תצליח להשלים את כהונתה, ושלדעתם תקופת מלחמה היא לא זמן מתאים להפלת הממשלה ולהקדמת הבחירות. 5% אמרו שאין להם דעה בנושא.

עם זאת, החלוקה לפי גושי הצבעה שוב מראה שוני חד בדעות: בקרב מצביעי הקואליציה, 77% השיבו שהאמינו שהממשלה תצליח להשלים את כהונתה, לצד 18% שלא האמינו. בקרב מצביעי האופוזיציה, 87% האמינו שהממשלה לא תצליח להשלים את כהונתה, ו-9% האמינו שכן.

המדגם נאסף ונערך על ידי דיירקט פולס בע"מ בראשות צוריאל שרון עבור ערוץ i24NEWS, בתאריך ה-9 ביולי 2026, באמצעות מערכת דיגיטלית בשילוב פאנל, בקרב 527 נדגמים בוגרים (18+) המהווים מדגם מייצג של האוכלוסייה הכללית בישראל. טעות הדגימה הסטטיסטית 4.2% ± בהסתברות של 95%.