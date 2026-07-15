האם מחנה "רק לא ביבי" נשחק? מסע בעקבות השינוי באופוזיציה

במסגרת פרויקט "מסע בחירות", יצאו כתבנו הפוליטי נדב אלימלך והסוקר צוריאל שרון לבחון את השינויים שחלים בקרב מצביעי מחנה "רק לא ביבי" ומצביעי האופוזיציה. מנתוני הסקר שהוצגו ב"מהדורה המרכזית", עולה כי קיים ספק בקרב המצביעים באשר למידת היעילות של פעולות המחאה בשנים האחרונות.

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במבט לאחור על השפעת המחאה, 36% ממצביעי האופוזיציה סבורים כי לא הייתה השפעה משמעותית על סיכויי החלפת ראש הממשלה נתניהו. 31% טוענים כי הוא קידם את הסיכוי להחלפתו, בעוד ש-20% סבורים כי הוא דווקא פגם בסיכויים אלו.

באשר למחאת קפלן באופן ספציפי, 48% מהנשאלים טענו כי המאבק לא השיג את היעד של החלפת נתניהו. לעומת זאת, 28% סבורים כי המחאה שינתה את סדר היום הפוליטי בישראל, ו-9% טענו כי היא דווקא חיזקה את נתניהו במחנה הימין. כמו כן, 41% מהמשיבים אינם סבורים שחברי מחאת קפלן מייצגים את "השמאל החדש", לעומת 28% שסבורים שכן.

לצד הביקורת על יעילות המחאה, עמדת המצביעים בנוגע לשותפות פוליטית עם נתניהו נותרת קשיחה: רוב מוחלט של 78% מהנשאלים הצהירו כי לא יצביעו למפלגה שלא תפסול ישיבה עמו, ורק 15% השיבו כי יצביעו למפלגה כזו. בשאלת השחיקה הכללית בכוחו של מחנה "רק לא ביבי", הדעות חלוקות: 30% חושבים שהמחנה דווקא התחזק, 27% סבורים שאין שחיקה, 27% חשים שחיקה מסוימת, ו-8% מזהים שחיקה משמעותית.

עם זאת, נשמעו קולות מן השטח ומן המרואיינים, שקראו להפסקת "תרבות החרם" ההדדית וביקרו את הפיכת היריב הפוליטי לאויב. חלק מהמרואיינים הדגישו כי ההגדרות המסורתיות של ימין ושמאל היטשטשו, במיוחד לאחר השבעה באוקטובר, והביעו תקווה להקמת ממשלת אחדות רחבה המייצגת את רוב העם. בתוך כך, צוריאל שרון כי גם אם נתניהו יישאר בתפקידו בסבירות גבוהה, ההרכב הקואליציוני של הממשלה הבאה צפוי להשתנות בעקבות ביקוש ציבורי נרחב לממשלה רחבה ולא צרה.