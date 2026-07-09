בפוליטיקה הישראלית יש כלל: כשאתה מנסה לקרוץ לכולם, בסוף אף אחד לא נשאר להחזיר לך מבט. תשאלו את נפתלי בנט, שרושם בסקר הנוכחי שלנו לא סתם ירידה, אלא מפולת תלולה בשידור חי: מפלגת "ביחד" בראשותו צונחת רשמית למספר חד-ספרתי של 9 מנדטים בלבד.

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כדי להבין את גודל האירוע, צריך להסתכל על משמעות המספרים בסקר i24NEWS: הפער בין תשעת המנדטים של בנט-לפיד לבין מפלגת "ישר" של איזנקוט (21 מנדטים) הוא כבר יותר מפי שניים.

אבל, הפער הגדל והולך בין איזנקוט לבנט הוא לא הצרה היחידה של "ביחד". בנט מוצא את עצמו כיום בספסל האחורי של הגוש, כמפלגה השלישית בגודלה במרכז-שמאל, מתחת ליאיר גולן, כשהוא חולק את המשבצת הזו בדיוק עם אביגדור ליברמן (9 מנדטים).

מצבו של בנט נראה כמו מישהו שקפץ קפיצת באנג'י מגשר גבוה, רק שכח לבדוק אם החבל קשור אליו לרגליים. המומנטום שלו שלילי לחלוטין, הוא בנפילה חופשית, וכשכדור השלג הזה מתחיל להתגלגל במדרון - אין שום רשת ביטחון שתעצור את המפגש הכואב עם הקרקע. הניסיון להגיע מהימין ולהפוך למנהיג בגוש המרכז-שמאל חוטף מכה קשה במפגש עם קרקע המציאות.

בינתיים, בגוש הימין יש סימנים קלים של התייצבות. עדיין אין רוב לגוש, אבל הליכוד שומר על 29 מנדטים והגוש עולה במנדט אחד ל-59, יותר מהשבועיים האחרונים, אבל עדיין הרבה פחות מהרוב שהיה לגוש בשנתיים האחרונות.

האתגר הגדול של הימין, כפי שאנו רואים בסקרי העומק, הוא הדכדוך: עשרות אלפי ימניים במספרים לא מבוטלים בכלל עדיין "יושבים על הגדר" וממאנים להביע תמיכה. תחושת הדכדוך והאכזבה בקרב מצביעי הימין, לרבות חלקים ניכרים בבייס של ש"ס, היא כרגע האויב מספר 1 של שניים: אריה דרעי ובנימין נתניהו. הימין יידרש לסידור שורות לא קטן - ובהחלט טרם נאמרה המילה האחרונה בעניין הזה.

נתון חשוב נוסף בסקר, הוא מצבם של אוסף החיבורים הפוליטיים החדשים במרכז המפה הפוליטית. אף אחד מהם לא עובר את אחוז החסימה, אבל כמה מהם מקבלים נתון בסיס יפה של יותר מ-1.5%, נתון שבחיבורים מסוימים יכול לחבר את הגרוש ללירה ולעבור אחוז חסימה.

אין שם ים של מנדטים, כפי שהשיח סביבם עשוי להטעות, אבל אלו בדיוק המנדטים שעשויים להכריע את הרכב הממשלה הבאה. גם במרכז המפה טרם נאמרה המילה האחרונה. שימו עין.