אהוד ברק: "לגרש את נתניהו אם ינסה לחבל בבחירות"

ראש הממשלה לשעבר אהוד ברק תקף הבוקר (ראשון) את ראש הממשלה בנימין נתניהו, וטען במהלך ריאיון בכאן ב' כי הוא עשוי לנסות ולחבל בבחירות. בהמשך דבריו, התייחס להסכם המסתמן בין ארצות הברית לאיראן.

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"אם נתניהו ינסה לחבל בבחירות, ואם הוא ינסה לעשות את זה - לא תהיה ברירה אלא לגרש אותו במקלות ואבנים", אמר, "הוא עלול לעשות את זה". לדבריו, זה עשוי להיות דבר קל לביצוע. "הפתעה בנבטיה, הם מגיבים, אנחנו פועלים בדאחייה - ויש לנו מלחמה עם איראן ואין בחירות", הסביר.

בהמשך דבריו התייחס להסכם המתגבש בין ארצות הברית לאיראן. "במילה אחת רע - בשתי מילים רע מאוד", ציין, "אנחנו משלמים את מחיר היוהרה והעיוורון של נתניהו, וגם את מחיר המניפולציות שהוא ניסה לעשות על טראמפ. זה לא הסכם, זה מזכר הבנות כמו שאמרתם. אין בו תשובה לא לטילים ולא לפרוקסי, התשובה רק גרעין, כמו הרבה דברים אחרים".

ברק העריך כי לא סביר שארצות הברית תחזור להילחם מול איראן. "יש לנו אפס השפעה על מה שקורה - וזו טרגדיה", הוסיף, "בחודשים האחרונים איראן חטפה מכות אדירות, אבל יצאה מחוזקת – גם פנימית, גם אזורית, גם בין-לאומית. לעומת זאת, ישראל השיגה הישגים מזהירים ויצאה מוחלשת".

בסיום דבריו טען כי אף אחת ממטרות המלחמה באיראן לא הושגה: "יעד לא מוצהר אחד היה הפלת המשטר האיראני - יכול להיות שזה יקרה מתישהו, ואז נתניהו יזקוף את זה לזכותו. יעד נוסף היה חיסול תוכנית הגרעין - והנה היא חיה ובועטת".

ח"כ בועז ביסמוט (הליכוד) תקף ברשת X: "אהוד ברק מעודד אלימות נגד רה"מ נתניהו. לשלוח אותו לפסיכיאטר ואם הוא כשיר נפשית לפתוח נגדו בחקירה".