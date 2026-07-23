יעקב בוזגלו חשף כי הוא תומך ב"דמוקרטים": "לא מתבייש להיות שמאלני"

כדורגלן העבר חשף היום (חמישי) רשמית את תמיכתו במפלגת "הדמוקרטים". בפוסט בפייסבוק כתב: "תפסיקו להתבייש. פעם, להיות איש שמאל לא הייתה מילת גנאי. אני לא מתבייש להיות שמאלני".

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בפוסט בוזגלו פונה לגולשים, וכותב: "אם אתם מאמינים בערכים של שוויון, דמוקרטיה, זכויות אדם, אחריות חברתית וחתירה לשלום אין שום סיבה להתנצל על כך. הגיע הזמן להפסיק להתבייש ולהיות גאים בדרך שלנו, בדיוק כפי שאחרים גאים בדרכם. דמוקרטיה אמיתית בנויה ממגוון דעות, ולא מפחד להביע אותן".

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"בעיניי, הגיע הזמן לבנות אלטרנטיבה שלטונית יציבה, ערכית ואחראית. לכן אני רואה במפלגת הדמוקרטים, בראשות יאיר גולן, בסיס ראוי לדיון על עתידה של ישראל. אני לא מתבייש להיות שמאלני. אני מתבייש בכך שהגענו למצב שבו אנשים מפחדים לומר בגלוי במה הם מאמינים", הוא מוסיף.