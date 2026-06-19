סקר קבינט שישי: קונצנזוס נגד טראמפ בעקבות החתימה על מזכר ההבנות עם איראן

הסקר בקצרה:

השבר הגדול באופוזיציה: בעוד שהקואליציה מציגה חזית אחידה של 94% בצדקת היציאה למבצע "שאגת הארי", בקרב מצביעי האופוזיציה נרשם פילוג קשה - 49% טוענים בדיעבד כי המהלך לא היה נכון.

בעוד שהקואליציה מציגה חזית אחידה של 94% בצדקת היציאה למבצע "שאגת הארי", בקרב מצביעי האופוזיציה נרשם פילוג קשה - 49% טוענים בדיעבד כי המהלך לא היה נכון. זעם חוצה מחנות על טראמפ: 73% מכלל הציבור הישראלי (81% בקואליציה ו-65% באופוזיציה) מצהירים כי דעתם על הנשיא דונלד טראמפ השתנתה לרעה בעקבות ההסכם עם איראן.

73% מכלל הציבור הישראלי (81% בקואליציה ו-65% באופוזיציה) מצהירים כי דעתם על הנשיא דונלד טראמפ השתנתה לרעה בעקבות ההסכם עם איראן. מסרבים להתקפל בלבנון: 74% מהישראלים קובעים כי על המדינה לסרב לנסיגה מדרום לבנון, גם אם המחיר יהיה עימות חזיתי וגלוי מול הבית הלבן.

חשיפת מזכר ההבנות הדרמטי בין ארצות הברית לרפובליקה האסלאמית של איראן היכתה בתדהמה את המערכת המדינית והביטחונית בישראל, ופתחה חזית פוליטית סוערת גם בתוך המדינה. באופוזיציה ובתקשורת ממהרים להפנות אצבע מאשימה כלפי הממשלה ולשאול היכן הייתה ה"רגל המדינית" שתמנע את הסכם הכניעה האמריקאי בוורסאי, נתוני סקר ערוץ i24NEWS ומכון "דיירקט פולס" מראים הערב (שישי) תמונת מצב מורכבת בהרבה.

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הציבור הישראלי אולי מאוכזב עמוקות מהתפנית הדרמטית של דונלד טראמפ, אך הוא מסרב בתוקף להרים דגל לבן ומציג עמדות קשיחות ונחרצות לגבי המשך האחיזה הצבאית מעבר לליטאני – לצד פילוג אידיאולוגי עמוק שמאיים לקרוע את גוש האופוזיציה מבפנים.

מחלוקת בצדקת הדרך: השבר סביב מבצע "שאגת הארי"

בזמן שהעמדות כלפי ארצות הברית והנסיגה מלבנון מציגות קו קשיח יחסית, המחלוקת האמיתית והשבר הפנימי הגדול מתגלים כאשר בוחנים את ההחלטה המקורית לצאת למערכה הצבאית בצפון. שאלנו את המשיבים: "האם בדיעבד, על רקע ההסכם שהושג, היה נכון לצאת למבצע שאגת הארי או לא?"

מקרב כלל המדגם, רוב של 66% השיבו כי המהלך היה נכון, לעומת 26% שהשיבו לא נכון, ו-8% שציינו כי אינם יודעים.

אולם, פילוח הנתונים מציג תמונת מצב הפוכה לחלוטין בין הגושים הפוליטיים. בקרב מצביעי הקואליציה קיימת תמיכה כמעט אבסולוטית של 94% בכך שהיציאה למבצע הייתה נכונה, בעוד שרק 3% השיבו לא נכון ו-3% נוספים אינם יודעים. מנגד, בגוש האופוזיציה נרשם פילוג קשה: כמעט מחצית מהמצביעים (49%) סבורים בדיעבד כי המהלך לא היה נכון, לעומת 37% בלבד הטוענים כי היה נכון, ו-14% שהשיבו אינם יודעים.

הישראלים שינו את דעתם על דונלד טראמפ

חתימת מזכר ההבנות הרשמי של ארצות הברית מול איראן הכתה בתדהמה את הרחוב הישראלי, והנתונים משקפים קריסה מוחלטת באשראי הציבורי שניתן לנשיא האמריקאי. שאלנו: "האם דעתכם על הנשיא טראמפ השתנתה בעקבות ההסכם עם איראן?"

בקרב כלל המדגם, רוב מוחלט של 73% מהישראלים השיבו כי דעתם השתנתה לרעה. רק 3% השיבו כי דעתם השתנתה לטובה, ו-24% ציינו כי דעתם לא השתנתה כלל.

גם כאן, הפילוח הפנימי מראה כי האכזבה מטראמפ חוצה מחנות בצורה חסרת תקדים. בקרב מצביעי הקואליציה, לא פחות מ-81% העידו כי דעתם השתנתה לרעה, 16% השיבו כי דעתם לא השתנתה, ו-3% בלבד אמרו שהשתנתה לטובה. בקרב מצביעי האופוזיציה, רוב מיוחס של 65% השיבו כי דעתם השתנתה לרעה, 32% ציינו כי דעתם לא השתנתה, ו-3% השיבו כי השתנתה לטובה.

ראש בראש מול הבית הלבן: מסרבים לסגת מדרום לבנון

הסנטימנט הציבורי בישראל מסרב לקבל את תכתיבי ההסכם המסתמן. למרות הלחץ הדיפלומטי הכבד שעלול להגיע מוושינגטון, הבוחר הישראלי מעדיף להתייצב בעמדה נחרצת, לעמוד על האינטרסים הביטחוניים הלאומיים ולסרב להתקפל. שאלנו: "האם ישראל צריכה לסגת מלבנון במסגרת הסכם עם איראן, או לסרב גם במחיר עימות עם הנשיא טראמפ?"

מנתוני כלל המדגם עולה תמונה חד-משמעית: רוב מוחלט של 74% מהישראלים אומרים כי ישראל צריכה לסרב לנסיגה גם במחיר עימות עם טראמפ. מנגד, רק 17% חושבים שישראל צריכה לסגת מלבנון במסגרת ההסכם, ו-9% השיבו אינם יודעים.

כשצוללים אל פילוח הגושים, מתברר כי הדרישה לסרב לתכתיבים האמריקאיים נהנית מקונצנזוס רחב. בקרב מצביעי הקואליציה, רוב מוחץ של 88% קובעים כי יש לסרב לנסיגה גם במחיר עימות עם הנשיא, לעומת 7% בלבד התומכים בנסיגה ו-5% שאינם יודעים. בקרב מצביעי האופוזיציה, רוב מוצק של 60% שותפים לעמדה שיש לסרב לנסיגה גם במחיר עימות ישיר, בעוד 27% סבורים כי יש לסגת במסגרת ההסכם, ו-13% השיבו אינם יודעים.

המדגם נאסף ונערך על ידי דיירקט פולס בע"מ בראשות צוריאל שרון עבור ערוץ i24NEWS, בתאריך ה-18 ביוני 2026, באמצעות מערכת דיגיטלית בשילוב פאנל, בקרב 506 נדגמים בוגרים (+18) המהווים מדגם מייצג של האוכלוסייה הכללית בישראל. טעות הדגימה הסטטיסטית 4.3%± בהסתברות של 95%.