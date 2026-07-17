סקר i24NEWS: הציבור משוכנע - השלמת ימי הכנסת היא כישלון של האופוזיציה

על רקע פיזורה הרשמי והשלמת ימיה של הכנסת ה-25, סקר מיוחד של "קבינט שישי" שבוצע על ידי מכון הסקרים דיירקט פולס בראשות צוריאל שרון עבור ערוץ i24NEWS, מציג תמונת מצב מאכזבת עבור האופוזיציה.

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השלמת ימי הכנסת: הישג לקואליציה או כישלון לאופוזיציה?

כשנשאלו המשיבים כיצד הם מגדירים את העובדה שהכנסת ה-25 השלימה את ימיה, הציבור נטה לזקוף זאת לטובת הממשלה, בעוד תומכי האופוזיציה הביעו ביקורת עצמית נוקבת במיוחד:

בקרב כלל המשיבים: 48% מגדירים זאת כהישג של הקואליציה, לעומת 43% המפרשים זאת ככישלון של האופוזיציה (היתר השיבו "לא יודעים").

בקרב מצביעי האופוזיציה בלבד: הביקורת הפנימית מתעצמת, כאשר רוב מוחץ של 65% קובעים כי מדובר בכישלון של האופוזיציה, בעוד שרק 23% מייחסים זאת להישג של הקואליציה.

"האופוזיציה המוצלחת בתולדות המדינה"? הציבור לא קונה את ההצהרה

הסקר בדק את תגובת הציבור לאמירתו המדוברת של יו"ר האופוזיציה, יאיר לפיד, שכינה את האופוזיציה הנוכחית כ"מוצלחת ביותר בתולדות המדינה". הנתונים מראים כי הציבור, כולל מחנהו שלו, דוחה את הקביעה הזו באופן חד-משמעי.

בקרב כלל הציבור: רוב נחרץ של 86% אינם מסכימים עם האמירה של לפיד, ורק 10% מסכימים איתה.

בקרב מצביעי האופוזיציה עצמם: לא פחות מ-79% מהמצביעים אינם מסכימים עם לפיד, ורק 17% מהם תומכים בהצהרה זו (השאר השיבו "לא יודעים").

מחלוקת סביב בג"ץ וחוק מעצר לומדי התורה

שאלה נוספת בסקר התייחסה לצעד הפוליטי האחרון של מפלגת "יש עתיד", שהגישה עתירה מהירה לבג"ץ נגד החוק למניעת מעצר לומדי תורה. בשאלה זו הציבור מפולג, אך נוטה לתמוך בצעד המשפטי.

53% מהמשיבים סבורים כי העתירה המהירה לבג"ץ היא צעד לגיטימי במסגרת המאבק בחוק. 43% מהמשיבים רואים במהלך הזה עדות לחולשתה של האופוזיציה, הנאלצת לפנות לקבלת סיוע מבית המשפט במקום להכריע את המערכה בכלים פרלמנטריים.