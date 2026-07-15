שעות ספורות בלבד לאחר שאושר ברוב דחוק במליאת הכנסת, בג"ץ בלם את החוק להקפאת מעצרי העריקים. שופט בית המשפט העליון, עופר גרוסקופף, נעתר היום (רביעי) לעתירות שהוגשו, והוציא צו על תנאי לצד צו ביניים ארעי, שמקפיא את כניסתו לתוקף של החוק.

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"משמעות של אכיפה סלקטיבית"

בהחלטתו הסביר השופט גרוסקופף את הנימוקים שהובילו לבלימת החוק בצו ארעי עוד לפני קיום הדיון: "בשים לב לפסיקתו ארוכת השנים של בית משפט זה בנושא גיוס תלמידי הישיבות, למשמעות של הקפאת הליכי מעצר, חקירה ואכיפה ביחס לחלקים מסוימים בלבד מהאוכלוסייה, ולטענות כבדת המשקל שהעלו העותרים בעתירות השונות נגד תוקפו... ניתן בזאת צו ארעי המשהה את כניסתו לתוקף של חוק שירות ביטחון (תיקון מס' 28 – הוראת שעה), התשפ"ו-2026, עד למתן החלטה אחרת".

החלטה זו משמעותה המעשית היא הקפאה מוחלטת של החוק. המדינה והמשיבים נדרשים להגיש את תגובתם לבקשות לצווים הזמניים בתוך 4 ימים בלבד לפני מועד הדיון שייקבע.

בהחלטתו קבע השופט כי "דיון בעתירות יתקיים בהקדם האפשרי בפני הרכב מורחב שייקבע על ידי נשיא בית המשפט העליון". אלא שהחלטה זו ניתנה בחוסר סמכות כיוון ששופט דן יחיד אינו מחזיק בסמכות להורות על הרחבת הרכב. הסמכות הבלעדית לקביעת הרכב מורחב או להעברת דיון להרכב כזה נתונה להרכב של שלושה שופטים או לנשיא בית המשפט העליון.

ח"כ מאיר פרוש תקף: "החלטת בג"ץ להמשיך את מעצר לומדי התורה אינה חוקית. כל שוטר או חייל העוצר ומשתף פעולה עם מעצר לומדי תורה עובר על החוק".