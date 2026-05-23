מכדורגל לשמירת שבת: שלושה כוכבי עבר מספרים על המעבר מהדשא לעולם התורה

הקונפליקט בין כדורגל מקצועני לשמירת שבת מלווה את הליגות בישראל כבר שנים, ומאלץ שחקנים רבים לבחור בין הקריירה לאמונה. הערב (שבת) ב"מגזין השבת", שלושה כוכבי עבר התייצבו לשיחה פתוחה. עידן טל, אסי טובי ושניר גואטה סיפרו לעידו שברצטוך על הרגע שבו החליטו לעזוב את הדשא לעולם התורה. התחקיר של עמית בהר.

עידן טל, מי שכיכב במגרשים המפוארים בארץ ובאירופה ונחשב לאחד הכישרונות הגדולים בישראל, מספר כי אורות בלומפילד וסמי עופר נראים היום כמו זיכרון רחוק. הוא מתאר את הכדורגל כמקצוע קשה המלווה בלחצים עצומים ובחוסר יציבות קיצונית. כיום הוא מוצא את משמעות חייו כמורה ומחנך בקריית נוער בירושלים.

לצידו מופיע אסי טובי, החלוץ האגדי ומלך השערים של הליגה בעבר, שלומד כיום בכולל "חזון עובדיה" ברעננה. טובי מסביר כי הגיע ממשפחה מסורתית והעביר את אותם כוחות, התמדה ורצינות שאפיינו אותו על המגרש - אל תוך עולם לימוד התורה.

בלב התהליך ניצב הקונפליקט המובנה שחווים שחקנים מאמינים רבים סביב חילול השבת. השחקן לשעבר ניר גואטה שחזר את הדילמה הקשה עימה התמודד כשהיה מתייצב על הדשא אך ליבו היה בבית הכנסת. גואטה קיבל החלטה גורלית וחתך מוקדם מהקריירה, למרות חוזים מבטיחים שהוצעו לו בארץ ובחו"ל. ההחלטה גבתה מחיר משפחתי כבד, לאחר שהוריו עזבו את ביתם ועבודתם באילת כדי לתמוך בקריירה שלו, וראו בו מפעל של איש אחד. גואטה מספר כי גרר את ההחלטה בשל הלחץ המשפחתי, אך לבסוף בחר לעזוב הכל וכיום הוא משמש כרב ומנהל מפעל חסד לצד טובי.

בעוד שהכדורגלנים לשעבר מביטים לאחור ומגדירים את מה שהפיקו מהכדורגל כ"אפס לעומת שיעור תורה", טל מדגיש כי הוא מעדיף שלא לשלוח את תלמידיו הצעירים לכדורגל המקצועני, ומבהיר כי "לא הכל זוהר כמו שזה נראה". לסיכום, הם מדגישים כי בניגוד לקריירת ספורט המוגבלת בזמן, עולם התורה מאפשר התפתחות שאינה נגמרת.