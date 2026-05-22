אחרי עשור בתפקיד: פפ גווארדיולה עוזב את מנצ'סטר סיטי

פפ גווארדיולה, המאמן האגדי של קבוצת הכדורגל מנצ'סטר סיטי, עוזב את התפקיד לאחר עשור, כך על פי הודעת המועדון שהתפרסמה היום (שישי). משחקו האחרון כמאמן הקבוצה יהיה ביום ראשון הקרוב, מול אסטון וילה.

בתור מאמן הקבוצה, גווארדיולה הוביל את מנצ'סטר סיטי לעשרות הישגים משמעותיים במהלך העשור האחרון, בהם זכייה ראשונה בתולדות המועדון בליגת האלופות בעונת 2022-2023, ועשרות תארים בליגה האנגלית.

בכדורגל העולמי כבר מי שמחזרים אחר המאמן המוכשר - סעודיה הציעה לגווארדיולה סכום עתק של 80-90 אירו לעונה. עם זאת, למאמן תוכניות משלו, אחרי שכבר החליט להפוך את השנה הבאה לשנת שבתון.