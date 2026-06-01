במפגש רבנים שהתקיים אתמול (ראשון) לקראת טיסת התרמה להחזקת עולם הישיבות אמר מנהיג דגל התורה, הרב דוב לנדו, כי הוא מבין את דאגת האימהות החרדיות שנחרדות ממעצרי העריקים וחוששות בזמן שבנן יוצא מהבית: "רעיית האברך ואמו של בן הישיבה חוששות מכל יציאה, פן ייתפס", אמר מנהיג "דגל התורה".

הרב הוסיף: "כבר כמה שנים שרודפים את התורה ואת לומדיה באופן מחפיר, והמצב הולך ומכביד. הגזרות כנגד התורה קשים מנשוא, ואנו עומדים ומשתאים, מרוחם האיתנה של לומדי התורה כנגד כל הגזרות, בשקיעותם המיוחדת בלימוד התורה הקדושה של בני הישיבות ואברכי הכוללים".

עוד תיאר הרב את הלך הרוח במשפחות החרדיות כיום: "ליבנו שותת דם על החרדה הגדולה בה שרויים לומדי התורה אברכי הכוללים ובני הישיבות ובני משפחותיהם מאימת המעצרים וחרב הגיוס ומקושי הגזרות. ליבנו דואב מצער בני משפחותיהם. לנגד עינינו עומדות דאגתה ודמעתה של רעיית האברך ואמו של בן הישיבה, החוששת מכל יציאה של בעלה או בנה פן ייתפס על ידי זדים".

הרב לנדו התייחס לתרומות לעולם התורה המגיעות מחו"ל: "כעת בתוכניתנו לצאת שוב לארצות הברית כדי לשוב ולדבר על ליבם הפתוח והרחב למצוקת עולם התורה כאן בארץ ישראל. ומכאן קריאתנו ליהדות ארצות הברית וליהדות העולם, השתתפו בכל כוחכם ומרצכם למען קרן עולם התורה, גם מי שאין ידו משגת ליתן תרומות גדולות, יקבל על עצמו כל אחד לשאת לפחות אברך אחד, כל אחד לפי יכולתו ויותר מיכולתו".

לבסוף, ביקר הרב בחריפות את רשויות המדינה: "ולאותם רשעי ישראל רודפי התורה - עם ישראל ובפרט לומדי התורה חוו כל השנים רדיפות קשות ואכזריות, גזרות איומות ומתוחכמות ברשעותם. אבל התורה היא נצחית! ותמיד התורה ולומדיה עמדו איתנים גם שלא כדרך הטבע, כי התורה היא אמת, והתורה תעמוד לעד, אבל אתם, איך אינכם בושים? אתם - יהודים מזרע אברהם, יצחק ויעקב - לוחמים בתורה ובלומדיה בארץ ישראל. אם אבותיכם אשר עמדו מול רודפי ישראל בכל הגלויות, היו מקיצים מעפרם, מה היו אומרים לכם?! בושו והכלמו! אתם ממשיכי דרכם של רודפי התורה. דרככם לא תצלח".