הרב לנדו על מעצר עריק חרדי: "פשע נורא, כולם מזועזעים"

מנהיג הציבור החרדי ליטאי, הרב דוב לנדו, נשא היום נאום ובו קרא לשחרורו ממעצר של תלמיד ישיבה שערק משירות צבאי. בדבריו הרב כינה את מעצרו של התלמיד "פשע נורא", ואמר כי הוא וסיעת שלומי אמונים "מזועזעים עד עומק נשמתם על השלכתו לכלא של תלמיד הישיבה, והכל בגלל חטאו שלומד בישיבה ולא מתגייס לצבא השלטון, הדבר הוא מחריד מאוד".

בדבריו ביקש הרב לחזק את התלמיד העצור: "הננו לחזקו שיעמוד איתן כנגד מזימות הרשע ושלא ישים לב לכל הפיתויים והשכנועים שווא והבל, ויזכה לצאת בקרוב מבית האסורים שבו הוא נמצא".

בסיום דבריו השווה הרב את תלמידי הישיבות לחשמונאים ברוח חג החנוכה, ואמר להם "אל תפלו ברוחכם חזקו ואמצו, ובימי החנוכה תאחזו במידת החשמונאים שעמדו בגבורה כנגד אלו שרצו להשכיחם תורתך והצליחו בכך, כן יראנו השם ניסים ונפלאות בזמן הזה, ונוכל להם, יזכה ראש הישיבה לנחת מבני הישיבה ומכל אשר לו. אנחנו חייבים להכריז שכל כלי יוצר עליך לא יצלח, וגזירותיהם יתבטלו כעפרא דארעא, ויוכלו כולם ללמוד באין מפריע".

הרב לנדו הוא אחד הרבנים המשפיעים ביותר בעולם החרדי. בחודש יולי הורה לסיעת דגל התורה לפרוש מהממשלה לאור חוסר שביעות רצונו מחוק הגיוס, על אף תיקון שהוכנס להצעת החוק בנושא גיוס חרדים לצה"ל.