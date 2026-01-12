חרדים מוחים נגד מעצר עריקים בירושלים, כבישים נחסמו

הפגנות חרדים נגד חוק הגיוס ומעצר עריקים מתקיימות גם הערב (שני) בצומת יחזקאל/שמואל הנביא בירושלים, כאשר המשטרה מדווחת כי המוחים מתנהגים באלימות, חוסמים כבישים ומפרים את הסדר. כמו כן, מפגינים תועדו תוקפים באלימות נהגי אוטובוס.

המשטרה פועלת במקום "להשבת הסדר הציבורי, לאחר שלמקום הגיעו מפרי סדר שחוסמים את ציר התנועה, מתנהגים באלימות תוך הצתת פחים ומשבשים את מרקם החיים התקין באזור".

"משטרת ישראל מדגישה כי התפרעות אלימה של מפרי הסדר ופורעי החוק וחסימת צירי תנועה , ראויות לכל גנאי ומהוות עבירות פליליות, מסכנות חיי אדם ועלולות להסתיים באסון כבד", נמסר.

ההפגנות מתקיימות כמעט שבוע אחרי האסון שבו נדרס למוות על ידי אוטובוס הנער יוסף אייזנטל בן ה-13 במהלך מחאת החרדים בירושלים נגד גיוס בני ישיבות. מחקירת המקרה עלה חשד כי מוחים תקפו את נהג האוטובוס וכי אייזנטל ז"ל נתלה על כלי הרכב.