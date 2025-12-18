הצצה למה שקורה בליכוד: הלחץ החרדי - והקשר עם השרים
תופעה מעניינת מתפתחת לאחרונה: עשרות אלפי חרדים שמשפיעים מבפנים על מפלגת השלטון, אפילו שחלקם לא מצביעים עבורה בקלפי • הם צוברים כוח וקשר ישיר לשרים - ומשפיעים על מהלכים • התיעודים וההקלטות - צפו
ארי קלמןכתב לענייני חרדים
1 דקות קריאה
1 דקות קריאה
תופעה מעניינת מתפתחת לאחרונה בליכוד - תעשיית המתפקדים החרדים. עשרות אלפי חרדים שמשפיעים מבפנים על מפלגת השלטון, אפילו שחלקם לא מצביעים עבורה בקלפי.
הם צוברים כוח וקשר ישיר לשרים, ועל הדרך משפיעים גם על המהלכים לקידום חוק הגיוס. כתבנו לענייני חרדים ארי קלמן הביא אמש (רביעי) ב"מהדורה המרכזית" את התיעודים וההקלטות.
צפו בכתבה המלאה - בראש העמוד
הכתבה הזו קיבלה 0 תגובות