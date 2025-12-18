הצצה למה שקורה בליכוד: הלחץ החרדי - והקשר עם השרים

תופעה מעניינת מתפתחת לאחרונה: עשרות אלפי חרדים שמשפיעים מבפנים על מפלגת השלטון, אפילו שחלקם לא מצביעים עבורה בקלפי • הם צוברים כוח וקשר ישיר לשרים - ומשפיעים על מהלכים • התיעודים וההקלטות - צפו