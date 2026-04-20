פרסום ראשון: מתווה הבחינות ברבנות שימנע מנשים להתמודד - כמסלול עוקף בג"ץ

הוראת בג"ץ המחייבת את הרבנות הראשית לפתוח את מבחני הרבנות לנשים הביאה היום (שני) את הרב קלמן בר, נשיא מועצת הרבנות הראשית, לשנות את התנאים לקבלת כושר מהרבנות הראשית במטרה להקשות על נשים להיבחן. המהלך מעורר זעם בקרב חברים במועצת הרבנות, שטוענים: "זה יגרום לקושי ונזק לאברכים".

‏מתווה הבחינות החדש:

‏• ציון עובר 65% במקום 60% כיום.

‏• ללמוד מינימום שנים מעל גיל 18 לצורך קבלת הכושר. 7 שנים וחצי לצורך הסכמה "יורה יורה" ו-12 שנים לצורך כושר לרב עיר.

‏• הלימוד יחשב רק למי שלומד במוסד מוכר על ידי הרבנות הראשית.

‏• "שימוש חכמים" - כל זכאי לכושר עליו לעבוד תחת רב או פוסק שמוכר ע״י הרבנות הראשית. במשך שנה לכושר "יורה יורה", ובמשך שנתיים לכושר רב עיר.

‏• מבחן ההתאמה והראיון האישי יוקשה לצד הכשרה מעשית.

כאמור, ביקורת קשה בתוך מועצת הרבנות הראשית: מספר רבנים שמתנגדים למתווה שלחו מיילים סודיים לחברי מועצת הרבנות הראשית.

חבר מועצת הרבנות, הרב שמחה וויס, כתב: "אין בכך מענה מספק לאתגרים משפטיים אפשריים. הגדרות הכשירות עלולה להעביר את הדיון לשדה המשפטי, שבו הקריטריונים נבחנים לפי עקרונות של שוויון ויישום אחיד. מתווה זה אינו מספק".

חבר מועצה נוסף, הרב יוסף שלוש, היה חריף יותר: "המסמך של הבחינות הוא משגה חמור, ואיני יכול להסכים עמו כלל. לעשות כ"כ הרבה קושי ונזק לאברכים בגלל הנשים זה לא מצדיק. ובבירור אומר, מסמך זה לא ימנע בעתיד את הסמכת הנשים".

‏כבונוס, בקרב חברי מועצת הרבנות מבקרים את הרב בר וטוענים כי המאבק בנושא מתנהל רק למרעית עין וכי הוא מתנהל בפזיזות ולא פועל לפתרון אמיתי.

לצורך הדוגמא: ועדה לעניין הבחינות התכנסה קודם שקיבלה את אישור המועצה לפעול ולמעשה התכנסה שלא כדין.

נזכיר כי כתבנו לענייני חרדים ארי קלמן, פרסם אמש במהדורה המרכזית הקלטות בלעדיות של הרב צבי טאו, מבכירי הרבנים בציונות הדתית, בהן תקף בחריפות את בג"ץ ואת מגמות שילוב הנשים בצה"ל ובמערכות נוספות במדינה, בעקבות הפסיקה המחייבת את הרבנות הראשית לאפשר לנשים להיבחן בבחינות ההלכה לראשונה.

בין היתר, בהקלטה אמר הרב טאו: "כמו שלא אכפת להם שזה יזיק לצה"ל, לא אכפת להם שזה (שילוב נשים) יחליש את צה"ל ושזה פוגע בכוח הלחימה של צה"ל - אותו דבר זה פה. הם לא ישקטו ולא ינוחו עד שהרבנות הראשית תיראה אחרת".