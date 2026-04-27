הבחינות לרבנות: הנשים ממתינות לטפסים - הגברים התחילו בזמן

היסטוריה נרשמה היום (שני) בבחינות לרבנות, כאשר בפעם הראשונה, נשים יכלו להיבחן. עם זאת, הדבר לא עבר בשקט - כאשר הן נאלצות להמתין מזה כשעתיים לטפסים, בעוד שהגברים שניגשו למועד זה, התחילו את הבחינה בזמן.

>>> הצטרפו לערוץ הוואטסאפ החדש של i24NEWS עברית <<<

שש נשים נרשמו ושלוש הגיעו בפועל לבחינה, כאשר ברבנות שינו את מיקום המבחן למשרד לשירותי דת.

לפי סעיף 27א'

באופן תמוה, הרבנים הראשיים עיכבו את תחילת הבחינה - והנשים לא קיבלו את הטפסים שלהן. בשל העיכוב, ארגון עיתים עתר לבג"ץ בגין ביזיון בית המשפט, ודרישה לצו ביניים לעצור את המבחנים, שנערכים כרגיל.

חבר הכנסת משה גפני גיבה את הרבנים הראשיים שמונעים מהנשים להיבחן: "יש לפעול על פי דין תורה ואסור לקיים פסיקות של בית המשפט שהם בניגוד להלכה".

כזכור, בנובמבר האחרון נרשמה התנגשות חסר תקדים בין בית המשפט העליון - לבין מוסד הרבנות הראשית. הרקע הוא פסיקת נשיא העליון השופט יצחק עמית, לפיה על הרבנות הראשית לאפשר לנשים להיבחן לרבנות, דבר שלא התאפשר עד כה.

בשבוע שעבר, הרב קלמן בר, נשיא מועצת הרבנות הראשית, שינה את התנאים לקבלת כושר מהרבנות הראשית במטרה להקשות על נשים להיבחן. המהלך מעורר זעם בקרב חברים במועצת הרבנות, שטוענים: "זה יגרום לקושי ונזק לאברכים". כאמור, ביקורת קשה בתוך מועצת הרבנות הראשית: מספר רבנים שמתנגדים למתווה שלחו מיילים סודיים לחברי מועצת הרבנות הראשית.