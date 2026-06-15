הרב שמואל אליהו נגד טראמפ: "החזקנו מעמד אלפי שנים גם בלעדיו"

הרב שמואל אליהו הגיב הבוקר לדבריו של נשיא ארה"ב לשעבר, דונלד טראמפ, לפיה מדינת ישראל לא הייתה מחזיקה מעמד שעתיים בלעדיו.

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"רצינו רק להזכיר לטראמפ שעם ישראל החזיק מעמד אלפיים שנה בלעדיו, והוא ימשיך גם אחריו. עם ישראל התקיים בתנאים הרבה יותר קשים. כשהיינו מפוזרים בין האומות וניסו בכל דור להשמידנו, לא הייתה לנו מדינה משלנו, ובכל זאת שרדנו, גם בלי טראמפ".

הרב אליהו מזכיר כי גם בנקודות המפנה הקריטיות של מדינת ישראל יש ה' ששומר עלינו: "במלחמת העצמאות בתש"ח, ארצות הברית לא תמכה בישראל ולא שלחה לכאן נשק להגנה מפני מדינות ערב, לא שלחה אפילו לא כדור אחד ובכל זאת ניצחנו את כל מדינות ערב. כך היה ערב מלחמת ששת הימים. צרפת וארצות הברית הטילו עלינו אמברגו לאיסור מכירת נשק. ובכל זאת ניצחנו את גם מצרים, גם את ירדן וגם את סוריה, והכל בששה ימים."

עוד מוסיף הרב אליהו כי ההיסטוריה מלמדת שגם מהלכים מדיניים שנראו בזמן אמת כבשורה גדולה נכשלו כשלון חרוץ כשהם נגד הבטחות ה'. כך היה עם הסכמי אוסלו שנחתמו בלחץ נשיא ארצות הברית ד'אז והביאו שפיכות דמים גדולה של אלפי הרוגים. כך היה עם ההתנתקות מעזה. עוד הסכם מטופש שהביא רק אסונות ונזקים.

"אנחנו מודים לארצות הברית על מה שעזרתם לנו, אבל אנחנו לא אסירי תודה. במלחמה שלנו הבאנו הצלה גם לעולם המערבי שעמד שלוב ידים מול הסרטן האיראני שאיים לכבוש ולהשליט על העולם את האיסלם הרדיקלי".

מציעים לטראמפ, אל תחתום על הסכמי מינכן של דורנו. בהסכמים ההם ויתר צ'מברליין להיטלר והביא את מלחמת העולם השניה. אל תחזור על אותה טעות. "לטראמפ נותר זמן לא רב להכריע כיצד תזכור אותו ההיסטוריה: כמנהיג שעמד לצד עם ישראל והביא אור לעולם - או כמי שהתבלבל לחשוב שהוא מנהל את העולם, והותיר אחריו חורבן".