אחרי ההסכם בין ארה"ב לאיראן: מה בער לטראמפ לסגור את העסקה בטיימינג הנוכחי?

שתי תקיפות ישראליות השפיעו בשנה האחרונה על דהירה אמריקנית לעבר הפסקת האש. ב-9 בספטמבר 2025, מבצע "פסגת האש" בקטאר, התקיפה הישראלית נגד בכירי חמאס בדוחא שבקטאר - הובילה להפסקת האש במלחמה בעזה כמה שבועות אחר-כך ולשחרור כל החטופים הישראלים. הנשיא טראמפ הגיע למסקנה בעקבות הפעולה שצריך להגיע להסכם, לחץ על ישראל וגם על טורקיה וקטאר. הם בתגובה הבהירו לחמאס שהגיע הזמן לסיים את האירוע.

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פחות משנה אחר כך התקיפה הישראלית ביום ראשון בדאחייה נגד מפקדה של חיזבאללה הובילה להאצת הרצון האמריקני לשכנע את איראן לחתום על הסכם. הנשיא האמריקני הבין לאחר האיומים מצד איראן, שתגובה ישראלית עלולה לסבך את המגעים למזכר הבנות בין טהרן לוושינגטון, ולכן הפעיל לחץ על האיראנים, יחד עם קטאר ופקיסטאן, להגיע להסכם.

בתמורה נחתם הסכם פתיחה מיידית של מיצרי הורמוז, במקום פתיחה הדרגתית כפי שהיה מלכתחילה, הגבלת הפעולה הישראלית בלבנון, כשלא ברור כרגע האם ישראל תוכל לפעול רק בתגובה לירי איראני או גם נגד התעצמות חיזבאללה, ובעיקר, משהו שלא היה לאיראנים לפני המלחמה: הסרה זמנית של הסנקציות למכירת נפט ומוצרים פטרוכימיים.

נכון לעכשיו, טראמפ לא מוותר על הגרעין לאיראנים, אבל נשאלת השאלה: האם לאור העובדה שהנשיא האמריקני לא רצה מלחמה 90 יום לפני בחירות האמצע בארצות הברית, הוא ירצה מלחמה 30 יום לפני?

ומה לגבי ישראל? ביום חמישי שעבר בישראל נערכו לתקיפה אמריקנית משמעותית נגד איראן, וגם לאפשרות שאיראן תחדש את הירי לעבר ישראל. ואז, באמצע התייעצות בטחונית שכינס ראש הממשלה עם מספר מצומצם של שרים וראשי מערכת הביטחון, הגיע הציוץ של טראמפ ש"הושג הסכם".

נתניהו ניסה לשכנע בהודעה שטראמפ הבהיר לו שלא יהיה הסכם ללא הגרעין, הפרוקסי האיראני, והטילים הבליסטיים. אבל לאור הודעות הניצחון מהשעות האחרונות של הממשל האמריקני, נראה שמבחינתם הם עברו את החלק הקשה, השיגו הסכם שלום דרמטי, ועכשיו יתחיל איזשהו משא ומתן, עם הבהרה שגרעין לא יהיה, אבל בסוף ההישג הגדול הגיע כבר כעת.

בישראל גם מבינים שכל עוד יש משא ומתן בין ארצות הברית לאיראן, ובטח אם יש הסכם בין שתי המדינות, ישראל תהיה מוגבלת מלפעול באיראן גם נגד סוגיית הטילים הבליסטיים. לכן כרגע המלחמה היא על לבנון: האם צה"ל יוכל לפעול רק נגד ירי של חיזבאללה או גם נגד נסיונות להתעצמות של ארגון הטרור.

כל הבכירים הישראלים נמצאים הבוקר עם תחושת חמיצות, ביקורת כבדה על הממשל האמריקני וחשש כבד: מלחמה שהחלה במטרה להפיל את המשטר, מסתיימת לה כשהמשטר יציב ועומד על הרגליים עם כסף שמתחיל לזרום אליו. "העזרה בדרך" אמרו נתניהו וטראמפ לעם האיראני בתחילת המלחמה, אבל כרגע העם האיראני נותר בצד. שלטון האייתולות מסיים את המלחמה כשהוא חי, נושם, וקיים.