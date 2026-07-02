על הוט פילאטיס שמעתם? האימון ב-35 מעלות שכובש את ישראל

הקיץ הישראלי לוהט מתמיד ובעיקר גורם לנו לברוח אל המזגן, אבל דווקא עכשיו יש מי שמשלמים כדי להזיע אפילו יותר. מה שכבר הפך בשנים האחרונות לחלק בלתי נפרד מסצנת הוולנס בערים לוס אנג'לס, מיאמי או סידני - מגיע לארץ ומביא איתו חום מסוג אחר לגמרי.

הכירו את הטרנד החדש שכובש את עולם הכושר גם אצלנו: הוט פילאטיס. פילאטיס, רק שבמקום סטודיו ממוזג, האימון מתקיים בחדר שמחומם לטמפרטורה של יותר מ-35 מעלות, והמטרה ברורה - לעבוד קשה יותר, להזיע הרבה יותר, ולהפוך כל אימון לאתגר של הגוף כולו.

>>> הצטרפו לערוץ הוואטסאפ החדש של i24NEWS עברית <<<

הרעיון, שהתחיל בארצות הברית וצבר תאוצה, מבוסס על ההנחה שחום גבוה גורם ליצירת עבודה אינטנסיבית יותר של הגוף, מגביר הזעה - ובעיני רבים גם משפר את תחושת האימון. אבל האם חום מוגבר באמת אומר גם יותר תוצאות?

בזמן שבעולם הטרנד הזה כבר מזמן הפך לשגרה, כאן בישראל נראה שגם מזג האוויר המקומי לא באמת מרתיע אף אחד. להפך. דווקא במדינה שבה אנחנו רגילים להתלונן על החום - יותר ויותר מתאמנים בוחרים להיכנס מרצון לחדר שחם יותר אפילו ממה שמחכה להם בחוץ.

הטרנד הלוהט כבר מזמן יצא מגבולות תל אביב. לא מדובר רק בטרנד עצמו - אלא בחוויה כולה, שדרוג של האימון המוכר והידוע וגם של הסטודיו או חדר הכושר הרגיל. אז בין אם מדובר בעוד טרנד חולף של עולם הפיטנס, או בדרך החדשה שבה כולנו נתאמן בשנים הקרובות - דבר אחד בטוח. הקיץ הישראלי כנראה עומד להפוך לחם אפילו יותר.