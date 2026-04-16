סכנה: חמשת הפריטים שאתם חייבים להוציא מהמקפיא שלכם עכשיו - ואסור לכם להכניס לשם

עבור רבים מאיתנו, המקפיא הוא "תחנת המעבר" לשאריות מזון, אבל חוסר תשומת לב למה שנכנס פנימה עלול לעלות ביוקר. ג'סיקה ליטמן, מומחית אמריקאית לארגון הבית (The Organized Mama), יחד עם גורמים מקצועיים נוספים, סימנו עבור מגזין RealSimple את הרשימה השחורה של הפריטים שפשוט לא נועדו לטמפרטורות קיצון.

להלן חמשת הדברים שאסור לכם להשאיר במקפיא:

1. צנצנות זכוכית

עודף של רוטב פסטה ביתי עשוי להיראות מושלם בתוך צנצנת זכוכית, אך הקור עלול לגרום לזכוכית להיסדק או להתנפץ.

מעבר לאובדן המזון, מדובר בסכנת פציעה ממשית משברי זכוכית חדים. למעט צנצנות שסומנו במפורש על ידי היצרן כמתאימות להקפאה, מומלץ להימנע מהסיכון.

2. משקאות מוגזים ופחיות

הניסיון לקרר פחית שתייה במהירות במקפיא הוא טעות נפוצה. "משקאות מוגזים מתרחבים בהקפאה, מה שעלול להוביל לפיצוץ הפחית בתוך המכשיר", הזהירה ליטמן.

הדרך הבטוחה היא קירור במקרר והוספת קרח לכוס.

3. סוללות

המיתוס של ההורים או הסבים לפיו הקפאת סוללות מאריכה את חייהן – הופרך רשמית. יצרנית הסוללות "דורסל" (Duracell) מבהירה כי חום או קור קיצוניים דווקא מפחיתים את ביצועי הסוללה. המקום האידיאלי עבורן הוא טמפרטורת החדר בסביבה יבשה.

4. מוצרי איפור וטיפוח

הקפאת מוצרי קוסמטיקה, במיוחד כאלו המבוססים על שמנים, עלולה לשנות את המרקם שלהם לחלוטין ולהפוך אותם לבלתי שמישים. בנוסף, הלחות הנוצרת בתהליך עלולה לעודד צמיחת עובש או חיידקים. אם אתם חייבים לקרר את מוצרי הטיפוח, השתמשו במקרר ייעודי למוצרי יופי או במקרר הביתי הרגיל.

5. מכשירים אלקטרוניים

אם הטלפון שלכם התחמם בשמש, אל תכניסו אותו למקפיא כדי "לצנן" אותו.

השינוי הקיצוני והפתאומי בטמפרטורה עלול לגרום לנזק לרכיבים רגישים ולפגוע אנושות באורך חיי הסוללה. הפתרון הנכון הוא להניח את המכשיר בצל או בחדר ממוזג.

