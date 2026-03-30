ניסיון רצח על רקע טרור: כתב אישום נגד המחבל מפיגוע הדקירה בר"ג

המשטרה הודיעה הבוקר (שני) על הגשת כתב אישום נגד המחבל שביצע את פיגוע הדקירה ברמת גן מוקדם יותר החודש, בו נפצע קשה ראש המועצה הדתית בעיר גדליהו בן שמעון. המחבל, תושב ג'ת בן 20 וסטודנט לרוקחות, מואשם בניסיון רצח על רקע לאומני.

>>> הצטרפו לערוץ הווטסאפ החדש של i24NEWS <<<

כזכור, הפיגוע אירע בתאריך ה-12 במרץ סמוך לשעה שלוש אחר הצוהריים, מחוץ לבניין המועצה הדתית ברמת גן. על פי ממצאי החקירה, המחבל עקב אחרי הקורבן שהיה בדרכו למועצה הדתית ברמת גן.

בעת ההגעה למועצה, תקף באכזריות את הקורבן עם סכין שהייתה ברשותו ונמלט מהמקום, כל זאת בזמן שנשמעו אזעקות בשל ירי טילים מאיראן. המחבל נתפס לאחר מכן בתום סריקות במרחק של מספר רחובות מזירת האירוע.

במהלך הסריקות נמצאה הסכין ששימשה את המחבל בעת הפיגוע. הקורבן פונה לאחר מכן במצב קשה למרכז הרפואי איכילוב. היום, כאמור, הוגש נגדו כתב אישום בגין ניסיון רצח על רקע לאומני.