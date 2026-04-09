עוקץ משפחתי: גנבו מיליוני שקלים במסווה של הלוואות בריבית

פרקליטות המדינה הגישה היום (חמישי) כתב אישום רחב היקף נגד רן הרינג, אילנה הרינג, עו"ד יניב הרינג, עו"ד גיא הרינג, עו"ד ערן ברנט ו-11 חברות, בגין שורת עבירות כלכליות חמורות, ובהן קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, רישום כוזב במסמכי תאגיד, זיוף, התחזות ועבירות לפי חוק איסור הלבנת הון.

מכתב האישום עולה כי הנאשמים פעלו לאורך שנים באופן מאורגן, שיטתי ומתוחכם, באמצעות מערך חברות, חשבונות בנק והסכמי סליקה, שנועדו להסתיר את זהות בעלי השליטה האמיתיים בכספים ובפעילות העסקית.

דובר משטרה

לפי כתב האישום, בני המשפחה הפעילו מערך מרמה רחב בתחום תיווך ההלוואות, שבמסגרתו נגבו מאלפי אזרחים שנקלעו למצוקה כלכלית כספים באמתלה של "פתיחת תיק" והבטחות לקבלת הלוואות בתנאים אטרקטיביים, אף שבפועל לא הייתה כל כוונה או יכולת להעמיד את ההלוואות שהובטחו. בדרך זו התקבלו במרמה, לפחות 17.4 מיליון שקלים. בנוסף במסגרת מיזם נוסף קיבלו הנאשמים במרמה כ-326 אלף שקלים מקורבנות נוספים.

עוד עולה מכתב האישום כי במקביל הפעילו הנאשמים מערך הלוואות חוץ-בנקאיות ללא רישיון, שבמסגרתו ניתנו אלפי הלוואות בהיקף כולל של כ-237 מיליון שקלים, כאשר הריבית שנגבתה הסתכמה בלפחות כ-109 מיליון שקלים והגיעה, בחלק מהמקרים, לשיעורים חריגים של 80% עד 90%.

כתב האישום מייחס לנאשמים גם ביצוע פעולות נרחבות להסתרת מקור הכספים וזהות הנהנים בהם, תוך מסירת דיווחים כוזבים לבנקים ולחברות אשראי, שימוש באנשי קש, פתיחת חשבונות בנק על שם חברות שונות והעברת כספים בהיקפים של מאות מיליוני שקלים בין חשבונות שונים, במטרה להסוות את מקור הכסף ואת השליטה בו.

בנוסף, מיוחס לנאשמים גם אישום בגין מרמה כלפי עיריית קריית אתא, שבמסגרתה נמנע, לפי כתב האישום, תשלום ארנונה בהיקף של יותר מ-300 אלף שקלים.