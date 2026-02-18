טס על הכביש: ח"כ טיבי ונהגו תועדו נוסעים במהירות 155 קמ"ש

חבר הכנסת אחמד טיבי ונהגו תועדו ביום שבת נוסעים בכביש 443 במהירות מופרזת של 155 קמ"ש, כך פרסמה הערב (רביעי) לראשונה ראש דסק הפלילים לי עייש, שהביאה את תיעוד התקרית המדוברת.

כאמור, בקטע הכביש המדובר, מגבלת המהירות עומדת על 90 בלבד. ל-i24NEWS נודע, כי רק לאחר העצירה - התברר כי מדובר במדובר במרצדס האישית של חבר הכנסת טיבי.

מבדיקת i24NEWS עולה, כי לחובתו של הנהג 32 הרשעות תעבורה קודמות, האחרונה שבהן רק בשנה שעברה, גם היא בגין מהירות מופרזת. רישיונו נשלל במקום למשך 30 ימים והוא זומן לבית המשפט.

לפי גורמים במשטרה, חבר הכנסת טיבי פשוט שתק, לא הוציא מילה. בכיר במשטרה ציין בשיחה עם לי עייש כי דווקא חבר כנסת, זה שאמור להוות דוגמה, פשוט צפצף על החוק, ראה את הכל, איפה האחריות שלו?. מפקד המחוז דיווח על האירוע הזה גם למפכ"ל.

טיבי התייחס לנושא בשיחה עם i24NEWS וציין: "הנהג שלי עבר עבירה - וייענש. לא בסדר שהוא נהג במהירות כזאת, של 150, בסדר, אבל הוא נענש והוא לא יהיה יותר הנהג שלי."