פרשת השחיתות בהסתדרות: השר מיקי זוהר נחקר שוב בלהב 433

שר התרבות והספורט מיקי זוהר נחקר הבוקר (חמישי) שוב בלהב 433 בפרשת השחיתות בהסתדרות. השר טען כי התייצב "לענות על כל השאלות ולמסור את גרסתו המלאה לסוגיות הפוליטיות עליהן נשאל בחקירתו".

זוהר ציין בהודעה כי הוא "הודיע לחוקרים כי מצידו גם הפעם הוא יישאר לכמה זמן שדרוש כדי להשיב על הכל ולהבהיר היטב שעיסוק פוליטי הוא לא עבירה פלילית". בתחילת השבוע השר נחקר כחלק מהפרשה שנחקרת בלהב 433, כשסוכן הביטוח עזרא גבאי נחקר במקביל.

החשדות נגד השר הן שוחד, מרמה והפרת אמונים. על פי החשד, זוהר דאג לאינטרסים של סוכן הביטוח גבאי, החשוד המרכזי בפרשת "השחיתות בהסתדרות".

בסיום חקירתו ביום ראשון האחרון אמר השר זוהר כי ניצל את הזמן "כדי להסביר לחוקרים כיצד פועלת הפוליטיקה הישראלית מאז ומעולם ללא יוצא מן הכלל", והוסיף כי יכול לסכם בכך ש"נכנסתי לחקירה הזאת כליכודניק גאה ויצאתי ממנה כליכודניק עוד יותר גאה".

החשדות נגד גבאי הן כי קיבל מדי חודש מחברות הביטוח עמלות בסך כ-4.4 מיליון שקלים. במשטרה מנסים להעריך איזה חלק מהסכום הוא מפירות השחיתות ואיזה מלקוחות לגיטימיים.

החוקרים מעריכים, כי גבאי הרוויח לאורך השנים, מיליונים רבים מעסקאות השוחד בהן לכאורה הועברו לייצוג הסוכנות שלו עובדים של גופים שונים במשק בתמורה לטובות הנאה ושוחד. לפי ההערכות, במסגרת פרשת השחיתות - הועברו לייצוגו כמה אלפי מבוטחים.