כפי שנחשף ב-i24NEWS: השר מיקי זוהר נחקר במסגרת פרשת ההסתדרות

כפי שנחשף ב-i24NEWS: שר התרבות והספורט מיקי זוהר נחקר היום (ראשון) ביחידה הארצית לחקירות הונאה (יאח"ה) בלהב 433, בפרשת השחיתות בהסתדרות.

השר זוהר מסר בתגובה: "הגעתי הבוקר להשיב על כל השאלות ולהפריך את כל הטענות שיעלו. כל ניסיון לקשור אותי למה שמכונה 'פרשת ההסתדרות', במסגרתה נחקרו מאות עדים - לא יצלח וכמובן שאין לי כל קשר לסיפור. קשרי חברות עם אנשים שונים לא יכולים להפוך אותי לחשוד. אין לי ספק שהתשובות המלאות שאספק יפריכו את הכל ויבהירו שאין לי שום קשר לפרשה".

כזכור, בינואר האחרון, פרשננו לענייני משטרה משה שטיינמץ פרסם לראשונה ב"מהדורה המרכזית" עם מיכל רבינוביץ' כי המשטרה מתכננת לחקור את השר. היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה אישרה את עצם קיום החקירה.

ראשית הפרשה - שזכתה לשם "יד לוחצת יד", בנובמבר 2023, עם מעצרם של בכירי ההסתדרות בהם יושב הראש ארנון בר דוד. מאז אותו הבוקר, נחקרו מאות בני אדם מחברות וארגונים שונים - ובכירים רבים - בחשד למעורבות או קשר כלשהו לפרשה או למי מהמעורבים.