בית המשפט התיר לפרסם היום (שני) כי הפרקליטות הגישה בשבוע שעבר שלושה בני משפחה תושבי המרכז, בגין עבירות מין שביצעו בקטין בן משפחה במשך כשנתיים, מאז שהיה בן 10.

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על פי כתבי האישום שהגישה עו"ד שירן ברגל ממחלקת הסייבר בפרקליטות, סבתו, סבו ודודתו של הנפגע, יחד עם בני משפחה חשודים נוספים, נהגו לפגוע בקטין כשעשוע מיני. הנאשמים ביצעו בו עבירות מין במספר הזדמנויות, כשבין היתר נגעו באיבר מינו תוך שהם מצחקקים בהנאה ומתעדים בטלפונים שלהם. חלק מהסרטונים אף אף נשלחו לקבוצת ווטסאפ משפחתית, וחלקם נשמרו במכשירים של בני המשפחה.

החשוד המרכזי בפרשת ההורים הפדופילים הוא הדוד, שבמסגרת החקירה אותרו במכשירו ארבעה סרטונים המתעדים את המעשים המיוחסים לו. שני סרטונים נוספים אותרו במכשירו של אביו. הנאשם ניהל במשך תקופה ארוכה התכתבויות בטלגרם ובאינסטגרם בעלות אופי מיני עם משתמשים שונים. חלק מהמשתמשים הגדירו את עצמם כפדופילים, הנאשם הציג את עצמו בכזב כבן 15, ובחלק מהשיחות תיאר לכאורה פגיעות בקטינים, ובהן גם באחיינו.

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בחקירתו הודה הדוד בעובדות המרכזיות, זיהה את עצמו בסרטונים וקשר את עצמו לאירועים המתוארים בכתב האישום. עם זאת, טען כי מדובר היה ב”משחק” ללא כוונה מינית. ביחס להתכתבויות אישר כי ניהל אותן, אמר ש”מצא בזה נחמה” משום שלא מצא אהבה, הוסיף כי התגרה מינית משיחות בנושא פדופיליה, אך הכחיש שהוא עצמו פדופיל.

כתבי האישום מייחסים לנאשמים ביצוע עבירות של מעשים מגונים בקטין בן משפחה, התעללות בקטין או חסר ישע ועבירות של שימוש בגופו של קטין לעשיית פרסום תועבה בידי אחראי. הפרקליטות ביקשה לעצור השלושה עד תום ההליכים המשפטיים כנגדם.

כזכור, החקירה בתיק החלה בהמשך לחקירת פרשייה מסועפת ומתמשכת המנוהלת במפלג החקירות של 105 במשטרת ישראל נגד חשודים רבים מרחבי הארץ, בשל פגיעות מיניות בקטינים, לרבות בבני משפחתם. במסגרת החקירה הוגשו זה מכבר מספר כתבי אישום על ידי מחלקת הסייבר בפרקליטות.