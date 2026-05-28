פרשת ההורים הפדופילים מסתעפת: הפרקליטות הגישה היום (חמישי) כתב אישום נגד הורה נוסף, אב תושב פתח תקווה, שמואשם בביצוע עבירות מין קשות בבתו בת ה-5.

על פי כתב האישום, הנאשם אנס את בתו וביצע בה מעשים מגונים במשך תקופה של יותר משנה. הנאשם ביצע את המעשים בביתו - בין השאר בחדרה של הילדה - ואף תיעד אותם באמצעות הטלפון הנייד שלו. לאחר מכן, שלח הנאשם חלק מהתיעודים לאדם אחר באמצעות הטלגרם. בנוסף, הוא השתמש באפליקציית הטלגרם כדי לשוחח עם משתמשים שונים על פגיעה מינית בקטינים, ובין השאר הוא התייעץ כיצד יוכל לטשטש את הכרתה של ביתו לצרכיו.

כמו כן, הנאשם מואשם בכך שהחזיק במכשירי הטלפון הסלולריים שלו מאות קבצים פדופיליים ובהם תיעוד של פגיעות מיניות קשות שבוצעו בילדים, ילדות ותינוקות.

כתב האישום מייחס לנאשם עבירות של אינוס קטינה בת משפחה, מעשה מגונה בקטינה חסרת ישע בת משפחה שטרם מלאו לה 16 ושלא בהסכמתה, שימוש בגופו של קטין לעשיית פרסום תועבה בידי אחראי והחזקת חומר תועבה ובו דמותו של קטין.

כזכור, כתב אישום חמור הוגש נגד תושב המרכז בשנות ה-40 לחייו, נשוי ואב לארבעה, שמואשם בשורה ארוכה של עבירות מין קשות שביצע לכאורה בילדיו הקטינים, זאת לצד הפצה, צריכה וסחר בחומרי תועבה של קטינים ברשת.

כתב האישום מגיע לאחר שהתנהלה חקירה סמויה בלהב 433, בהמשך לדיווח שהגיע ליחידה 105 (המטה הלאומי להגנה על ילדים ברשת). לפי כתב האישום, הנאשם ניהל לאורך חודשים ואף שנים שיחות והתכתבויות בעלות אופי מיני עם משתמשים שונים בטלגרם ובאתרי צ'אט אנונימיים, חלקן עם הורים אחרים, שבמהלכן שיתף תמונות, סרטונים ופנטזיות מיניות הקשורות בילדיו.

בין שלל ההתכתבויות שאותרו בטלפון הנייד נמצאו שיחות מצמררות במיוחד. באחת מהן, כתב אחד המשתמשים: "תענוג לגדל אותם ככה - להכיר את ה*** של אבא מגיל אפס בלי לפחד או להתבייש ממנו". הנאשם השיב: "כן צריך, אפילו חייב, שילמד". בהמשך ההתכתבות השניים דנו כיצד לבצע את המעשים בהדרגה מבלי לעורר חשד מצד האם או הילדים. הנאשם טען: "צריך בעדינות כדי שאמא שלו לא תחשוף". לכך השיב המשתמש: "אין שום סיבה שתדע, וברור שבעדינות. הילד צריך לאהוב אותך, לא לשנוא".