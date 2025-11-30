במשטרה בוחנים את האמירות של כנרת בראשי על נשיא העליון

עורכת הדין בראשי אמרה: "בדיון הבא של השופט עמית צריך לעשות שרשרת אנושית ולא לאפשר לו להיכנס לביהמ"ש העליון" • "הוא צריך ללכת לפי הכללים ולא לחטוף את הדמוקרטיה" • במשטרה בוחנים את דבריה • פרסום ראשון

לי עייש  ■ ראש דסק פלילים ■ 
נשיא בית המשפט העליון השופט יצחק עמית חיים גולדברג / פלאש 90

פרסום ראשון: במשטרה בוחנים את הדברים של עו"ד בראשי ויחליטו האם לפתוח בחקירה בעקבותם. 

עורכת הדין כנרת בראשי התבטאה היום (ראשון) באופן חריג בשיחה משותפת בטוויטר: "בדיון הבא של שופט העליון יצחק עמית, צריך לעשות שרשרת אנושית ולא לאפשר לו להיכנס לבית המשפט העליון". 

עוד הוסיפה בראשי: "אנחנו צריכים להחזיק ידיים כחומה בצורה על בית המשפט העליון ולא לאפשר לו כניסה. בית המשפט העליון זה לא הבית של השופט עמית - זה הבית שלנו".

בנוסף, אמרה בראשי במהלך השיחה: "אם הוא רוצה להמשיך לעבוד אצלנו והוא עובד אצלנו הוא צריך ללכת לפי הכללים ולא לחטוף לנו את הדמוקרטיה"

Video poster
דבריה של עורכת הדין כנרת בראשי על נשיא העליון מתוך רשת X

ממשטרת ישראל נמסר: הנושא הועבר לבדיקת הגורמים הרלוונטים.

