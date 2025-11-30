במשטרה בוחנים את האמירות של כנרת בראשי על נשיא העליון
עורכת הדין בראשי אמרה: "בדיון הבא של השופט עמית צריך לעשות שרשרת אנושית ולא לאפשר לו להיכנס לביהמ"ש העליון" • "הוא צריך ללכת לפי הכללים ולא לחטוף את הדמוקרטיה" • במשטרה בוחנים את דבריה • פרסום ראשון
פרסום ראשון: במשטרה בוחנים את הדברים של עו"ד בראשי ויחליטו האם לפתוח בחקירה בעקבותם.
עורכת הדין כנרת בראשי התבטאה היום (ראשון) באופן חריג בשיחה משותפת בטוויטר: "בדיון הבא של שופט העליון יצחק עמית, צריך לעשות שרשרת אנושית ולא לאפשר לו להיכנס לבית המשפט העליון".
עוד הוסיפה בראשי: "אנחנו צריכים להחזיק ידיים כחומה בצורה על בית המשפט העליון ולא לאפשר לו כניסה. בית המשפט העליון זה לא הבית של השופט עמית - זה הבית שלנו".
בנוסף, אמרה בראשי במהלך השיחה: "אם הוא רוצה להמשיך לעבוד אצלנו והוא עובד אצלנו הוא צריך ללכת לפי הכללים ולא לחטוף לנו את הדמוקרטיה"
ממשטרת ישראל נמסר: הנושא הועבר לבדיקת הגורמים הרלוונטים.