במשטרה בוחנים את האמירות של כנרת בראשי על נשיא העליון

פרסום ראשון: במשטרה בוחנים את הדברים של עו"ד בראשי ויחליטו האם לפתוח בחקירה בעקבותם.

עורכת הדין כנרת בראשי התבטאה היום (ראשון) באופן חריג בשיחה משותפת בטוויטר: "בדיון הבא של שופט העליון יצחק עמית, צריך לעשות שרשרת אנושית ולא לאפשר לו להיכנס לבית המשפט העליון".

עוד הוסיפה בראשי: "אנחנו צריכים להחזיק ידיים כחומה בצורה על בית המשפט העליון ולא לאפשר לו כניסה. בית המשפט העליון זה לא הבית של השופט עמית - זה הבית שלנו".

בנוסף, אמרה בראשי במהלך השיחה: "אם הוא רוצה להמשיך לעבוד אצלנו והוא עובד אצלנו הוא צריך ללכת לפי הכללים ולא לחטוף לנו את הדמוקרטיה"

מתוך רשת X

ממשטרת ישראל נמסר: הנושא הועבר לבדיקת הגורמים הרלוונטים.