קודחים ומבעירים אש במסדרון: 4 נערים פרצו לבית ספר בבת ים

כתב אישום הוגש אמש (חמישי) נגד ארבעה נערים בני 16-15 תושבי בת ים, לאחר שפרצו מספר פעמים לבית ספר בעיר, גרמו נזק לרכוש וגנבו פריטים מהמקום.

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מעצרם של הנערים הגיע בעקבות מספר דיווחים אודות אירועי התפרצות לבית ספר ברחוב קרן היסוד בעיר, שכללו גרימת נזק לרכוש וגניבה. המשטרה פתחה בחקירה, במסגרתה נאספו ראיות הקושרות את ארבעת הנערים לאירוע.

תיעוד של מצלמות האבטחה בבית הספר מראה את אחד הנערים כשהוא משתמש במקדחה אותה גנבו הנערים מתוך אחד החדרים בבית הספר. תיעוד נוסף מראה נער כשהוא מבעיר אש במסדרון בית הספר.

עם סיום החקירה הוגש כתב אישום נגד הארבעה, אשר מייחס להם עבירות של פריצה לבניין שאינו דירה, גניבה בצוותא, גרימת נזק במזיד והסגת גבול בצוותא. מעצרם הוארך עד תום ההליכים נגדם.