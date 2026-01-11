החשודה במעורבות ברצח הגבר בחיפה: "הוא התעלל בי במשך שעה"

בית משפט השלום בחיפה הורה היום (ראשון) על הארכת מעצרה של האישה החשודה במעורבות בגרימת מותו של גבר כבן 50, שנפל אמש אל מותו ממרפסת בניין בעיר. מעצרה הוארך עד ליום חמישי, ועל שמה הוטל צו איסור פרסום.

מפרטים ראשונים של החקירה, החשודה, בת 35 ממוצא דרום אמריקני אשר עוסקת בזנות, טוענת כי המנוח התעלל בה פיזית במשך יותר משעה בטרם התרחש האסון. לטענתה, היא ספגה חבלות קשות, הצליחה להתחמק ממנו ולא הייתה לצידו ברגע הנפילה מהמרפסת.

במשטרה בודקים כעת את גרסתה, ובמקביל נבחן כיוון חקירה נוסף לפיו היה מעורב באירוע גורם שלישי.

עו"ד ליאור בר זוהר, המייצג את החשודה מטעם הסניגוריה הציבורית, מסר: "מדובר באישה מוחלשת, שנפלה קורבן לאלימות קשה ועל גופה יש סימני אלימות רבים. היא משתפת פעולה עם החוקרים ומכחישה בתוקף מעורבות בגרימת מותו של המנוח. לאור מצבה הרפואי והנפשי אנו מצפים ממשטרת להתחשב במצבה ולסיים את החקירה בהקדם".

תיעוד מבצעי מד"א

האירוע התרחש אמש ברחוב הגנים בחיפה, בבניין המשמש להשכרת חדרים לפי שעה. כוחות משטרה ורפואה שהוזעקו למקום איתרו את גופת הגבר לאחר שנפל מגובה של כשישה מטרים. על גופתו נמצאו סימני אלימות שקדמו לנפילה.

בסריקות בדירה שממנה נפל, נמצאה החשודה כשהיא פצועה וחבולה. היא פונתה לקבלת טיפול רפואי תחת מעצר, וכעת החקירה מתמקדת בשאלה האם הגבר נדחף אל מותו, או שמא נפל במהלך המאבק או כתוצאה מניסיון בריחה.