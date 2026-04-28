בית המשפט המחוזי בבאר שבע גזר היום (שלישי) 30 שנות מאסר בפועל, מאסר על תנאי ופיצויים בסך 150 אלף שקל על ישראל אלישע, שהורשע ברצח בכוונה ובשוד בנסיבות מחמירות של פולינה ויסמן.

המקרה הקשה התרחש בפברואר 2023, כאשר ויכוח כספי על סכום זעום של 250 שקל הוביל למסע רצח מתוכנן ואכזרי בדירתה של המנוחה באשדוד. בגזר דינם הדגישו השופטים את הצורך בהעברת מסר הרתעתי וחד-משמעי המגן על אוכלוסיות מוחלשות המצויות בשולי החברה.

מעובדות כתב האישום המתוקן עולה כי אלישע הגיע לדירתה של ויסמן כדי לקבל שירותי מין, אך לאחר שהתפתח ביניהם ויכוח על התשלום, הוא עזב את המקום רק כדי לחזור מצויד בפטיש, סכין מטבח וכפפות. כדי להסתיר את זהותו, חבש גרב על ראשו ותקף את ויסמן באכזריות יוצאת דופן, תוך שהוא הולם בה בעשרות מכות פטיש ודוקר אותה בכל חלקי גופה.

גם כאשר ויסמן הייתה מוטלת על הקרקע וזעקה לעזרה, אלישע המשיך במעשיו, שדד את כספה ואף איים על בן זוגה שהגיע לזירה.במהלך המשפט עלתה סוגיית מצבו הנפשי של הנאשם. ההגנה טענה כי אלישע סובל ממחלת נפש שהשפיעה על יכולתו להבין את מעשיו, אולם בית המשפט אימץ את עמדת הפרקליטות וקבע כי אף שאלישע מתמודד עם קשיים נפשיים, אלו לא השפיעו על נסיבות ביצוע הרצח המתוכנן. השופטים ציינו כי הפעולות שנקט, בהן הצטיידות מראש בכלי נשק ואמצעי הסוואה, מעידות על מודעות מלאה ועל קור רוח.

"שבר גדול ותהום שנפערה": אלמנתו של עמוס סער נאבקה בעליון נגד הקלת עונש רוצחו

בעקבות שורת מקרי הרצח: המפכ"ל הורה על מבצע נגד "פשיעת נוער"

בגזר הדין כתבו השופטים גילת שלו, איתי ברסלר-גונן ופאני גילת כהן דברים נוקבים על מעמדה של המנוחה כאישה החיה בגפה ללא קרובי משפחה בארץ: "ערכים אלה שנועדו להגן על שלומן וביטחונן הפיזי והנפשי, כמו גם על כבודן, חירותן, בריאותן וזכויותיהן של הנשים לאוטונומיה בכלל ועל גופן בפרט, הם מנשמת אפו של החברה והמשפט הישראלים, אשר מצווים לחרות אותם על דגלם, ולהבטיח כי אכן יזכו להגנה מרבית".

עוד קבע בית המשפט כי "ראוי איפוא שבענישת הנאשם יגולם מסר לפיו דמם ודמן של העוסקים במתן שירותי מין, המצויים בשולי החברה ובבחינת החוליות המוחלשות בה, אינו הפקר; כי יש להוקיע ולגנות כל פגיעה בהם וניצול חולשתם; כי בית המשפט מופקד גם על הגנה על כבודם וביטחונם; וכי מי שנוקט באלימות כנגדם, לא כל שכן מי שבאלימות שלוחת רסן גדע את פתיל חייהם; ליתן על כך את הדין ולשלם מחיר ההולם את מעשיו הנתעבים. דברים אלה מקבלים משנה תוקף, עת מדובר, כבמקרה דנא, באישה שחיה בארץ לבדה ללא כל קרובי משפחה, ובלא מי שיזעק את זעקתה".