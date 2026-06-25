אירוע ירי ביפו: נער בן 15 נפצע אנוש, בן 17 נפצע בינוני

שני נערים נפצעו הערב (חמישי) באירוע ירי שהתרחש סמוך לעיר העתיקה ביפו. אחד הנערים, בן 15, נפצע באורח אנוש והוא פונה לבית החולים וולפסון כשהוא מחוסר הכרה, ללא נשימה וללא דופק, תוך מאמצי החייאה. השני, בן 17, נפצע בינוני לאחר שנורה ברגליו. כוחות משטרה הנמצאים במקום החלו בפעולות חקירה, ככל הנראה הרקע לירי פלילי.

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ממד"א נמסר: "בשעה 19:03 התקבל דיווח במוקד 101 של מד"א במרחב דן על 2 צעירים שנפצעו ברח' אבן רושד בתל אביב יפו. חובשים ופרמדיקים של מד"א מעניקים טיפול רפואי ומפנים לבי"ח וולפסון 2 פצועים עם פציעות חודרות, בהם: נער כבן 15 במצב אנוש, תוך כדי פעולות החייאה וצעיר בן 17 במצב בינוני".

חובשים בכירים במד"א יוסף כורדי ומתן מזרחי, סיפרו: "ראינו נער כבן 15 כשהוא מחוסר הכרה, ללא דופק וללא נשימה עם פציעות חודרות קשות בגופו. הענקנו לו טיפול רפואי מציל חיים ופינינו אותו לבית החולים כשמצבו קריטי ואנחנו נלחמים על חייו. במקביל, צוותי מד"א נוספים שהגיעו למקום טיפלו ופינו לבי"ח נער נוסף שנפצע באורח בינוני".