תיעוד בלעדי: שני גברים כבני 40 נורו למוות הבוקר (ראשון) בקלנסווה, מבדיקה ראשונית עולה כי הרקע לאירוע הוא ככל הנראה סכסוך בין משפחות.

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מהמשטרה נמסר כי "שוטרי מרחב שרון ותחנת טייבה, יחד עם חוקרי הזיהוי הפלילי, פועלים בזירה באיסוף ממצאים וראיות, לצד מצוד אחר החשודים במעשה".

חובש רפואת חירום במד"א מוחמד מנסור, סיפר: "הגענו למקום וראינו שני פצועים כשהם מחוסרי הכרה ללא דופק וללא נשימה עם פציעות חודרות. ביצענו בדיקות רפואיות וקבענו את מותם".

בתיעוד בלעדי נוסף שהגיע לידי i24NEWS, נראה תיעוד מחיסול בחולון בשעות הבוקר המאוחרות, בו הרכב עומד במקום, ואז עולה לפתע בלהבות. בפיצוץ נהרג גבר כבן 30.

מוקדם יותר היום, גבר נהרג בפיצוץ רכב ברחוב סהרון ביפו. בנו בן השש נפצע באורח קל ופונה לקבלת טיפול רפואי בבית החולים וולפסון. כוחות גדולים ממשטרת מחוז תל אביב הגיעו למקום, בהם חוקרי המעבדה לזיהוי פלילי (מז"פ) וחבלנים, שהחלו באיסוף ממצאים וראיות. במקביל, השוטרים גובים עדויות ומבצעים סריקות לאיתור חשודים.

כארבע שעות לאחר מכן, גבר כבן 30 נהרג בפיצוץ רכב נוסף, שאירע באזור חולון. הלילה נורה למוות בכר נסיראת בן ה-19 בטייבה, לאחר שכל בני המשפחה שבו מחתונה. צעיר נוסף, כבן 20, נפצע באורח קשה באירוע.