חשד לחיסול: גבר כבן 38 נהרג הבוקר (ראשון) בפיצוץ רכב בדרום יפו בתל אביב, ילד כבן שש, בנו של ההרוג, נפצע בינוני באירוע ופונה עצמאית לקבלת טיפול רפואי במרכז הרפואי וולפסון. הקורבן, תושב יפו, אינו מוכר למשטרה.

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פרמדיקית מד"א יערית אורן וחובשי מד"א אנואר שרקאוי ושמעון דהן סיפרו: "קיבלנו מספר דיווחים על פיצוץ רכב. הגענו למקום בכוחות גדולים וראינו את הרכב מעלה עשן, עולה באש ורסיסים מסביב. גבר כבן 40 שכב בסמוך לרכב כשהוא מחוסר הכרה ללא דופק וללא נשימה עם חבלה רב מערכתית. ביצענו בדיקות רפואיות, הפציעה שלו הייתה קשה ונאלצנו לקבוע את מותו במקום".

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מהמשטרה נמסר כי "לפני מספר דקות התקבל דיווח על פיצוץ ברכב ברחוב סהרון ביפו, מהמקום פונה פצוע עצמאית למרכז הרפואי וולפסון, כוחות גדולים של משטרה נמצאים במקום ומבצעים פעולות חקירה ראשוניות. במקביל, מתבצעות סריקות לאיתור חשודים".

ביום חמישי האחרון נרצח ביריות אחמד ג'עבר בן ה-15 בחנות סמוך לעיר העתיקה ביפו. הקורבן נפצע תחילה באורח אנוש והוא פונה לבית החולים וולפסון כשהוא מחוסר הכרה, ללא נשימה וללא דופק, תוך מאמצי החייאה, אך הצוות הרפואי נאלץ לקבוע את מותו בדרך לבית החולים. נער נוסף בן 17 נפצע באורח בינוני באירוע לאחר שנורה ברגליו.