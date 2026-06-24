כתב אישום נגד גור לוי שצילם נשים ונערות בתאי מדידה בקניון TLV

פרקליטות המדינה הגישה היום (רביעי) לבית משפט השלום בתל אביב כתב אישום נגד גור לוי, בן 25 מתל אביב, המייחס לו עבירות של מעשים מגונים ופגיעה בפרטיות בעקבות שורת מקרים שבהם תיעד נשים ונערות ללא ידיעתן.

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על פי כתב האישום הגיע לוי לחנות הבגדים "ברשקה" בקניון TLV בתל אביב, אסף מספר פריטי לבוש ונכנס לתאי המדידה כאילו בכוונתו למדוד אותם. בעודו בתא המדידה, כך נטען, השתמש בטלפון הנייד שלו כדי לצלם את התאים הסמוכים בזמן שנשים ונערות שהו בהם והחליפו בגדים.

במקרה נוסף המתואר בכתב האישום, נאשם לוי כי בשנת 2024 צילם אקט מיני בינו לבין אישה עמה קיים יחסי מין בהסכמה בשירותי מועדון בתל אביב, מבלי שידעה על כך ומבלי שנתנה את הסכמתה לתיעוד.

לפי האישום, כשנתיים לאחר מכן שלח לוי לאותה אישה את הסרטון באמצעות אפליקציית וואטסאפ. הפרקליטות מייחסת לו עבירות של פגיעה בפרטיות וכן עבירות נוספות הנוגעות למעשיו המתוארים בכתב האישום.

כרגע כתב האישום נגד לוי כולל את תיקי הצילום והפגיעה בפרטיות בלבד, ללא תיק האונס שעדיין נחקר בנפרד.