המשטרה עדכנה כי בתום חקירה משותפת של ימ"ר מרכז ושב"כ - יוגש הבוקר (שני) כתב אישום נגד קטין תושב המרכז בגין רצח בני הזוג אולגה ורוסלן פריחודקו ז"ל בחודש שעבר סמוך למשמר איילון. בנוסף, יוגשו כתבי אישום נגד שני תושבי יהודה ושומרון בגין עבירות ירי וכניסה לישראל שלא כחוק.

>>> הצטרפו לערוץ הוואטסאפ החדש של i24NEWS עברית <<<

מפקד מחוז מרכז במשטרת ישראל, ניצב אמיר כהן, מסר: "מדובר ברוצח שפל וברצח מזעזע. הרוצח סבר שיצליח להסתתר מאחורי שקרים, הסתרת ראיות, ביצוע מניפולציות ושיבוש מהלכי החקירה".

כזכור, ב-22.05.26 אותרו בני הזוג אולגה ורוסלן פריחודקו ז"ל ללא רוח חיים ברכבם סמוך למשמר איילון. עם קבלת הדיווח הגיעו לזירה כוחות משטרה רבים ונפתחה חקירה. מפכ"ל המשטרה קיים הערכת המצב בשטח בליל הרצח. מפתיחת החקירה ניהלו חוקרי ימ"ר מרכז יחד עם שירות הביטחון הכללי חקירה אינטנסיבית שבמסגרתה נבחנו כלל כיווני החקירה האפשריים, לרבות מניעים פליליים ולאומניים.

במסגרת החקירה בוצעו פעולות מודיעיניות, חקירתיות וטכנולוגיות רבות, אשר הובילו בסופו של דבר לחשיפת זהות הרוצח, קטין תושב המרכז, ומעורבים נוספים. לוחמי הימ"מ פעלו בשטחי יהודה ושומרון בהכוונת השב"כ וימ"ר ועצרו מספר חשודים במעורבות באירוע. ממצאי החקירה העלו כי בין החשוד ברצח לבין הקורבנות הייתה היכרות מוקדמת, נתון אשר היווה נדבך משמעותי בשלילת ההיבט הלאומני ובחיזוק החשד כי הרקע לאירוע פלילי.

עוד עלה במהלך החקירה כי לאחר ביצוע הרצח פעל החשוד על מנת להסתיר את מעורבותו, ובין היתר הוא ניסה לעשות שימוש בכרטיסי האשראי של הקורבנות, פעל להסתרת הנשק ששימש על פי החשד לביצוע הרצח ונקט פעולות נוספות במטרה לשבש את החקירה.

לבסוף, החוקרים הצליחו לאתר את הנשק ששימש לביצוע הרצח. במסגרת שחזור לילי שנערך הצביע החשוד על מסלול תנועתו ועל שלבי ביצוע העבירות. עוד עלה מהחקירה כי לשני תושבי יו"ש, נגדם יוגשו כתבי אישום בגין עבירות ירי וכניסה לישראל שלא כחוק, הייתה נגישות לנשק ששימש לרצח.

עוד עלה מהחקירה כי זמן קצר לאחר הרצח התקשר הקטין לחבר שעבד עמו בעבר בחנות הרהיטים המשפחתית של משפחתו וביקש ממנו לארגן נגרר לצורך הברחת הרכב ובו הגופות לשטחים. החבר אישר בחקירתו כי השיחה התקיימה, אבל טען שלא ידע שמדובר ברצח. במשטרה סבורים כי היה מודע היטב לנסיבות ואכן התכוון לסייע. בסופו של דבר התוכנית לא יצאה לפועל. עוד עלה בחקירה כי שני תושבי השטחים שנעצרו בפרשה קשרו עצמם לנשק ששימש לרצח. אחד מהם הודה כי עשה בו שימוש בשתי הזדמנויות שונות, והשני הודה שהסתיר את הנשק לאחר הרצח לבקשת הקטין. לדבריו: ״חשתי מאוים״. הקטין עצמו הודה ברצח וביצע שחזור, אולם בהמשך חזר בו מהודאותיו וטען: ״איימו עליי שיגרשו את המשפחה שלי״.

בהתאם לממצאים שנאספו לאורך החקירה נשלל לבסוף החשד הלאומני והתחזק החשד כי הרקע לאירוע פלילי. מפקד המחוז סיכם את ההחלטה: "אומנם לא ביססנו חשד לאומני, אבל אני מוטרד מאוד מחדירה כזו לתוך האירועים הפליליים".