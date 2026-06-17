צפירה שנגמרה בדקירה קטלנית: רצח הישראלי בעימות בכפר הפלסטיני | תיעוד בלעדי

בתיעוד בלעדי שהגיע ל-i24NEWS שנחשף הערב (רביעי) תועדו רגעי הרצח של תושב מזרח ירושלים בכפר ענאתא, שהחל על פי החשד בעקבות ויכוח בכביש. בתיעוד נראה המנוח צועד ברחוב, כאשר רכב ובו שני צעירים חולף במקום. בתוך שניות מתפתח בין הצדדים עימות מילולי שהופך במהירות לאלים.

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לפי כתב האישום, במהלך הקטטה נדקר המנוח תחילה בישבנו, אך העימות נמשך. זמן קצר לאחר מכן נשלפה סכין נוספת והוא נדקר בחזה. על פי ממצאי החקירה, הדקירה חדרה ללב ולריאות והובילה לפציעתו האנושה.

לאחר האירוע נמלטו שני החשודים מהמקום ברכב. המנוח, שספג שלוש דקירות, הצליח לעזוב את הזירה אך בהמשך נקבע מותו. בעקבות חקירת ימ"ר ש"י, נעצר אחד החשודים - פלסטיני בשנות ה-20 לחייו תושב ענאתא, והוגש נגדו כתב אישום. החשוד השני הסגיר את עצמו למנגנוני הרשות הפלסטינית, והחקירה בעניינו נמשכת.