בעקבות עשרות מקרי שוד אלימים ב"סופר פארם": פשיטת הענק של המשטרה במזרח ירושלים | לי עייש

פרסום ראשון: 18 תושבי עיסאוויה שבמזרח ירושלים, צעירים בשנות ה-20 לחייהם, נעצרו בחשד למעורבות ב-15 אירועי שוד אלימים של סניפי "סופר פארם" ברחבי הארץ, כך פרסמה היום (שני) לראשונה ראש דסק הפלילים לי עייש. החשודים יובאו במהלך היום לדיון הארכת מעצר בבית המשפט, ובהמשך יוגש נגדם כתב אישום חמור.

החקירה הסמויה התנהלה בימ"ר מחוז מרכז במהלך החודשים האחרונים, בשיתוף קב"ט רשת סופר פארם, זאת בעקבות שורת אירועי שוד אלימים שבוצעו בסניפים ברחבי הארץ, במהלכם פעלו החשודים באלימות קשה על עובדי המקום ואזרחים תמימים.

עם מעבר החקירה לשלב הגלוי, פשטו עשרות בלשי ימ"ר מרכז, לוחמי מג"ב ושוטרי מחוז ירושלים על הכפר עיסאוויה ועצרו לחקירה את המעורבים, תושבי מזרח ירושלים בשנות ה-20 לחייהם, בחשד למעורבות ב- 15 אירועי שוד אלימים בצוותא.

מהחקירה עולה, כי מדובר בהתארגנות עבריינית שפעלה באופן שיטתי, תוך ניסיון לפגוע בתחושת הביטחון של הציבור, להטיל אימה ולפגוע בפעילות הכלכלית התקינה.

מפקד מחוז מרכז, ניצב אמיר כהן, סיכם: "מדובר בחשודים המחזיקים בתעודת זהות ישראלית עם תודעה פלסטינית, אשר פעלו לפגוע בתחושת הביטחון של הציבור, להטיל אימה במרחב הציבורי ובתוך כך כמובן לפגוע בכלכלה. שוטרי מחוז מרכז ולוחמי מג"ב ימשיכו לפעול בנחישות ובאופן עיקש נגד מחוללי הפשיעה עם מסר ברור- אין מקום רחוק מידי".