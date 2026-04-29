בתום חקירה של תחנת מוריה במחוז ירושלים, הוגש כתב אישום נגד שני אחים שהפכו את סניף "מקס סטוק" בתלפיות לזירת קטטה אלימה בשבוע שעבר. האירוע החל בוויכוח שגרתי על שימוש ב"מגבהה" (ג'ק) בין שני עובדים, שהסלים במהירות לדחיפות ואיומים. בשלב מסוים איים אחד העובדים על עמיתו כי אחיו הוא עבריין וכי "לא כדאי לו להתעסק איתו", איום שהתממש תוך זמן קצר במרכז החנות ההומה.

כשעה לאחר הוויכוח הראשוני, נכנסו לחנות שני האחים כשאחד מהם חובש קסדה לראשו. השניים איתרו את העובד והחלו להכות אותו באגרופים לראשו ובכל חלקי גופו לעיני הלקוחות ששהו במקום, כאשר אחד התוקפים אף מצליף בקורבן שוב ושוב באמצעות מוט מתכת לתליית מוצרים. התקיפה הופסקה רק לאחר שקהל הלקוחות התערב והפריד בין הצדדים, והשניים נעצרו על ידי המשטרה כעבור זמן קצר.

עם סיום החקירה, הגישה השבוע יחידת התביעות של מחוז ירושלים במשטרה כתב אישום נגד השניים. מהדיונים בבית המשפט עלה כי אחד הנאשמים הוא מתאגרף מקצועי בעל עבר פלילי, עובדה שהובילה את המשטרה לציין כי ידיו מהוות "כלי נשק לכל דבר ועניין". לשני האחים, תושבי בית צפאפא, מיוחסים כעת אישומים של פציעה בנסיבות מחמירות בצוותא, קשירת קשר לביצוע פשע ואיומים, ומעצרם הוארך עד לתום ההליכים המשפטיים נגדם.

המקרה בירושלים הוא חלק ממגמה מדאיגה של אירועי אלימות כתוצאה הנובעים מויכוחים סתמיים, שכבר גבו חיי אדם. מקרה בולט הוא רצחו של ימנו זלקה, עובד פיצרייה בפתח תקווה, שהותקף באכזריות ונדקר למוות לאחר שביקש מנערים בערב יום העצמאות להפסיק לרסס ספריי שלג בתוך העסק. ויכוחים סתמיים על חניה, רעש או ציוד עבודה מסתיימים תוך רגעים בשימוש בנשק קר, ובתוצאות טרגיות.