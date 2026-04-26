בלעדי: תיעוד הרצח ימנו זלקה בן ה-21 שהוכה ונדקר על ידי ההמון בפיצרייה בה עבד בערב יום העצמאות, לאחר שהעיר לקבוצת נערים שלא ירססו ספריי שלג במקום.

בתוך כך, התייחס לראשונה המפכ"ל בפתח הערכת המצב הבוקר (ראשון) לאירועי הרציחות שהתרחשו בשבוע האחרון. לוי, אמר כי המשטרה פועלת נגד האירועים שמקורם בפשיעה מאורגנת, אך "ישנם גם אירועים מתפרצים, בלתי צפויים, כאלה שקשה ולעיתים בלתי אפשרי למנוע מראש".

רב-ניצב לוי אמר כי מדובר במציאות "מורכבות וכואבת" וקרא לשילוב "זרועות של כלל גורמי החינוך, הטיפול, המניעה המשפט ובכללם משרדי ממשלה שזהו כל ייעודם". אני קורא מפה לכלל משרדי הממשלה הרלוונטיים, לפרקליטות ולבתי המשפט לעמוד לצדה של המשטרה, להשקיע את מירב המאמצים והמשאבים, להחמיר בענישה וליצור הרתעה, במטרה לבלום את האירועים המדממים הללו", הוסיף.

מוקדם יותר היום נרצח בדקירות צעיר בן 16 בחצור הגלילית סמוך לצפת, כוחות משטרה שהוזנקו למקום ביצעו את מעצרו של תושב המקום בן 28 החשוד במעשה. הרקע לאירוע פלילי והנסיבות בבדיקה.

שני הקטינים שנעצרו אמש בחשד למעורבות ברצח דסטאו צ'קול בן ה-19 ביום שישי האחרון צפויים להיות מובאים לבית המשפט לדיון בהארכת מעצרם. צ'קול, נדקר ונפצע באורח קשה ופונה לבית החולים סורוקה, שם נאלצו הרופאים לקבוע את מותו.