פרסום ראשון: המשטרה השלימה את חקירת הרצח של בנימין ימנו זלקה, כך פרסמה הערב (חמישי) לראשונה ראש דסק הפלילים לי עייש. מסתמן כי כתבי האישום יוגשו לבית המשפט לנוער כבר ביום ראשון ראשון נגד 16 מתוך 19 החשודים בגין מעורבות ברצח.

בשלב זה, ישנה הבנה כי שלושת החשודים הנוספים לא היו קשורים באופן ישיר לרצח אלא רק בצורה עקיפה יותר.

כאמור, הסוגייה המרכזית שעומדת כעת על השולחן היא סעיפי האישום. החשוד המרכזי, מי שבפועל ביצע את הדקירה, יואשם ברצח. כעת, השאלה היא באיזו עבירה הוא יואשם - רצח באדישות או רצח בנסיבות מחמירות.

הסוגייה עוררה מחלוקת בין הפרקליטות לבין המשטרה, כך שכנראה שתשובה לשאלה הזאת - תתקבל רק ברגע האחרון. במקביל, היחידה החוקרת המליצה לפרקליטות לייחס לחשוד המרכזי - ולמספר חשודים נוספים - סעיפי אישום של רצח בצוותא.

רעות רחמן, עורכת הדין של משפחת זלקה, מסרה בתגובה: "הבהרנו הערב שאנחנו מצפים שכתב האישום ישקף חומרה מרבית לגבי כל אחד ואחד מהמעורבים ברצח הזה של ימנו ז"ל. יש מספיק ראיות נגד כל 19 החשודים, כדי שניתן יהיה למצות את הדין עם כל אחד ואחד מהם - ולהגיש נגדם כתבי אישום".

"יש למצות את הדין עם כל מי שהיו חלק מהאירוע הזה - וזה המסר שצריך לצאת מהפרקליטות", סיכמה, "צריך להחזיר את תחושת הביטחון, ואנחנו מצפים שהדבר ישתקף גם בתוך כתבי האישום שיוגשו".