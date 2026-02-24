החולייה שהערימה על כולם: הגיעה עם צווי חיפוש מזויפים - וכובעי משטרה

אם עד היום התרגלנו לראות עבריינים שמתחזים לשוטרים עם אקדח, הפעם זה נראה אחרת. לא נשק חם ולא סכין, אלא מסמך, צו חיפוש רגיל לחלוטין מבית המשפט, רק שהוא - מזויף.

לפני קצת יותר מחודש, חוליה מתוחכמת מחליטה לבצע שוד. לא בכוח בלבד, אלא במרמה מתוכננת עד הפרט האחרון. א' תושב ראשון לציון בן 74 הסוחר בתכשיטי זהב, פרסם מודעה למכירת תכשיטים בפייסבוק. מי שיצר עימו קשר הציג עצמו בשם בדוי, והציע עסקה בשווי עשרות אלפי שקלים.

כשהשניים נפגשים, כך לפי כתב האישום, כבר נרקם קשר לשוד. כחלק מההליך, לוחיות רישוי מוחלפות - ובשלב מתקדם יותר גם מזויף צו חיפוש שיפוטי, לא סתם התחזות - מסמך שנחזה להיות חתום על ידי שופט.

בשעות הערב, רעולי פנים מגיעים לבניין. כפפות על הידיים. שניים מהם עם כובעי משטרה. ובידם - צו החיפוש המזויף. א' פותח, ובטוח שמדובר בשוטרים, אבל בתוך שניות - החשד מתעורר. התנהלות החוליה רעולת פנים רחוקה מלהיות משטרתית, ואז האלימות מתחילה.

לאחר שהצליח לתקוף אותם בחזרה, נמלטה החולייה כשהם ללא השלל. בתום פעילות של מחוז מרכז במשטרה נתפס הנאשם המרכזי, בן 26 מהרצליה, שכתב האישום הוגש נגדו היום בגין שוד בנסיבות מחמירות, קבלת דבר במרמה, זיוף בנסיבות מחמירות כולל זיוף צו שיפוטי והתחזות לעובד ציבור.

שני חשודים נוספים עדיין במנוסה. ובמשטרה מעריכים כי ייתכן וברחו לשטחי הרשות. אבל מבהירים: זה עניין של זמן.