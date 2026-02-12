אותרה בבור ביוב: תפיסת ענק של אמל"ח שנגנב מצה"ל | לי עייש
המשטרה איתרה מצבורי נשק בשתי זירות ביישובי המשולש •בכפר ברא אותרו 15 רימונים ואלפי קליעים בתוך מבנה בשלבי בנייה • בקלנסווה ובטייבה נמצאו מספר כלי נשק מסוגים שונים • חמישה חשודים נעצרו בהם ארבעה שב"חים
תפיסת ענק: המשטרה איתרה ביישובי המשולש שני מצבורי ענק של אמצעי לחימה שנגנבו מצה"ל, כך פורסם לראשונה הערב (חמישי) במהדורה המרכזית של I24NEWS על ידי ראש דסק הפלילים לי עייש.
בעקבות אינדיקציה מודיעינית, בלשי מחוז מרכז ביצעו חיפוש במבנה בשלבי בנייה בכפר ברא, ובתוך בור ביוב אותרו 15 רימוני הלם ואלפי קליעים.
במקביל, בטייבה ובקלנסווה, איתרו הבלשים מספר כלי נשק מסוגים שונים. כלל התחמושת שנתפסה בשתי הזירות מוגדרת תקנית של צה"ל. במסגרת הפרשה נעצרו חמישה חשודים, בהם ארבעה שוהים בלתי חוקיים.
