תיעוד בלעדי: העימות בין בניהו רזי ז"ל לבת זוגו החשודה ברצח | לי עייש

רצח בניהו רזי בדירת ה-Airbnb בירושלים: ראש דסק הפלילים לי עייש פרסמה הערב (שבת) תיעוד בלעדי, בו נראית אגם צרפי, החשודה המרכזית בהזמנת רצח בן זוגה לשעבר, כשהיא מגיעה למקום מגוריו של רזי ז"ל ומתעמתת איתו, למרות צווי ההרחקה ההדדיים ביניהם.

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כזכור, צרפי, חיילת סדיר בת 19, חשודה שהזעיקה לזירה את הדוקרים שרצחו את רזי ופצעו קל את חברו. במהלך חקירת הרצח עלה כי בשלוש השנים האחרונות הוצאו בין צרפי ורזי צווי הרחקה הדדיים. השבוע פורסמה הודעת האיומים של צרפי: "אני אנקום בו פעם אחת ולתמיד", כתבה, "נגמר הכבוד שלנו היום, אני אוכיח לו מי אני". עוד כתבה צרפי באינסטגרם: "לשנאה שלי אין רחמים".

ביום רביעי האחרון הותר לפרסום שמה של שילת חוטה, גם היא בת 19, בחשד שביחד עם צרפי הזמינה את הרצח של רזי וחברו, לאחר שהשניים תקפו אותן לכאורה. השתיים נסעו לביתה של מזל לינור ששון, בת 50 משכונת נווה יעקב בירושלים, שתיווכה בין השתיים לדוקרים, המתינה מחוץ לזירת הרצח וסייעה לדוקרים להימלט.