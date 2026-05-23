תחקיר האוניברסיטה: עדויות חדשות ומפתיעות, מה קרה בדירה הנעולה בת"א?

תחקיר האוניברסיטה: זו אחת הפרשות החמורות והארוכות שנחקרו כאן שזכתה לשם תיק המכללה, במרכזה גברים מוכרים בחיי הלילה שנחקרו במשטרה על חשד שפגעו מינית ורגשית בנשים, במועדונים ובדירות שבהן התגוררו.

הערב (שבת) מגישת "מגזין השבת" מיכל רבינוביץ' חשפה עדויות חדשות ומפתיעות של נשים שמספרות על דירה חדשה, המכונה "האוניברסיטה", ובה על פי החשד התנהל אותו דפוס שיטתי. ראש צוות החקירה של הפרשה אמר אמר בריאיון ראשון: "לא ראיתי דברים כאלה בארץ".

במרכז הפרשה עומדות דמויות מוכרות מחיי הלילה, בהם ניסן גבני, ניק שלום, ג'וני גאי ותומר, החשודים באונס, מעשה מגונה בנסיבות מחמירות וקשירת קשר לביצוע פשע. רב-פקד חגי סטול, מפקד היחידה ללוחמה בפשיעה במחוז תל אביב, תיאר מנגנון שליטה, פחד והיררכיה ברורה שבראשה עומד גבני. לפי החקירה, הגברים החזיקו במפתחות לדירה ותפקיד הנשים היה לספק את צרכיהם המיניים.

הנפגעות מתארות דירת פנטהאוז מרשימה בת שתי קומות, שהוצגה להן בהתחלה כמקום חופשי ומעטפת טיפולית. א', אחת השורדות, סיפרה כיצד תמימותה נוצלה וכיצד חוותה תקיפה פיזית ומינית קשה. ד', שחוותה פגיעה כבר לפני שמונה שנים, תיארה שיטה מובנית של נרמול עירום כדי לפרוץ גבולות.

עדה נוספת, ב', שהגיעה למקום כחיילת משוחררת במשבר נפשי, שחזרה כיצד תוך חודש דרשו ממנה הבוסים של הבית לספק שירותי מין לגברים בתשלום כדי לממן את שכר הדירה. ב' הגיעה למצב נפשי קשה ואף שקלה לשים קץ לחייה, בעוד שדיירי הבית התעלמו ולעגו לה.

בסביבת הבית פעל קוד התנהגות אכזרי. בקבוצת הוואטסאפ של הדירה נכתבו הודעות מזעזעות, בהן דרישה מדיירת חדשה להצהיר כי היא מתירה את גופה לאונס קבוע. מילת הקוד "חמוצים", שאמורה הייתה להגן על הנשים ולעצור את האקט, נרמסה לחלוטין על ידי התוקפים.

כל הנשים הגישו תלונה במשטרה והתיק נמצא כעת בבחינת הפרקליטות - ממנה נמסר כי "התיק חזר מהשלמות חקירה ונמצא בימים אלה בבחינה. מדובר בתיק רחב היקף, הכולל חומרי חקירה רבים, המציבים אתגרים ראייתיים לא פשוטים, ועל כן בחינת הדברים אורכת זמן. הפרשה, שמלווה את מערכת האכיפה כבר תקופה ממושכת, ממשיכה לעורר עניין ציבורי רחב בשל היקף הטענות, אופי החשדות והעדויות החדשות שממשיכות להיחשף".