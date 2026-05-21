סיוט בהרצליה: פלסטיני נהג לבצע עבירות מין בקטינות בעיר | כך הוא נלכד

שבועיים שלמים שתחנת המשטרה בהרצליה הייתה דרוכה. עוד תלונה, עוד עדות, עוד תיעוד ממצלמת אבטחה - וכולם הצביעו על אותו חשוד: רוכב קורקינט שמסתובב ברחבי העיר וחושף את עצמו בפני קטינים.

הערב, בתום חקירה סמויה ומצוד נרחב של תחנת גלילות במרחב ירקון, הוגש כתב אישום נגד בלאל עוברה, שב״ח בן 38, שלפי האישום ביצע שורת מעשים מגונים בקטינות ברחבי הרצליה.

מעבר לחקירה עצמה, בתחנה מספרים שזה היה תיק שנכנס ללב של כולם. צוות חקירה מיוחד הוקם, בלשים יצאו לרחובות, וחוקרים עברו שוב ושוב על מצלמות אבטחה בניסיון להתחקות אחרי המסלול הקבוע של החשוד.

לפי כתב האישום, באחד המקרים התקרב הנאשם לשתי נערות בנות 15 שעמדו ברחוב בעיר, עצר לידן עם הקורקינט, פתח את מכנסיו וחשף את איבר מינו. במקרה אחר, כך נטען, ביצע מעשה דומה ליד ילדה בת 11 שרכבה על אופניים. באירועים נוספים נצמד לקטינות נוספות בזמן שהלכו ברחוב או סמוך לגני משחקים.

לי עייש התלוותה למפקד תחנת הרצליה, לנסיעה בין הרחובות והנקודות שבהן, לפי החשד, נהג הנאשם להסתובב. תוך כדי הנסיעה הוא משחזר איך החוקרים הצליחו, לאט לאט, לבנות את דפוס הפעולה שלו. השעות, המסלול הקבוע, אזורי הגנים והרחובות שבהם הופיע שוב ושוב עד שהנקודות התחילו להתחבר.

לפי החוקרים, אחרי שהחלו שמועות בעיר על הרוכב החשוד, הנאשם ניסה לטשטש עקבות וצבע את הקסדה. אלא שהמבנה הייחודי שלה, יחד עם התיעודים ממצלמות האבטחה, לא הותירו מקום לספק.

אלא שאז התברר פרט נוסף שהפתיע גם את החוקרים: הנאשם, שוהה בלתי חוקי, עבד בסושייה מוכרת מאוד בהרצליה, לאחר שעל פי החשד הציג למעסיק תעודת זהות מזויפת והתחזה לאזרח ישראלי.

במשטרה מספרים שהחקירה הזאת הכניסה את כל התחנה לדריכות. במשך שבועיים שוטרים ובלשים הסתובבו ברחובות בניסיון לאתר אותו עד שלבסוף הגיעה ההודעה בקשר. היום, עם הגשת כתב האישום והבקשה להותיר אותו במעצר עד תום ההליכים במשטרה מקווים שגם התושבים, ובעיקר ההורים בעיר, יצליחו סוף סוף לנשום לרווחה.