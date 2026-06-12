באופן חריג, הנהגת בת ה-22 מקלנסווה, שעוכבה אמש (חמישי) לאחר שפגעה בהולך רגל בן 93 במהלך הפגנות החרדים בצומת גהה, שוחררה. לטענתה, לאחר האירוע נלחצה וחששה מפני לינץ’ מצד המפגינים, ולכן המשיכה בנסיעה. במקביל, התפנתה לבדיקה רפואית. בהמשך שוחררה וקיבלה זימון להמשך חקירה.

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בעקבות החסימות הכבדות, נרשמו עימותים בין נהגים שדרכם נחסמה למפגינים חרדים. באחד העימותים תועדה נהגת היוצאת מרכבה כשבידה חפץ חד, והיא מנסה להדוף באמצעותו של המפגינים - שהחלו להכותה. במקרה אחר צעיר בן 21 נפצע בינוני לאחר שנדרס במחלף גנות.

כאמור, אתמול מחו חרדים קיצוניים עקב מעצר עריקים וחסמו את התנועה במשך שעות ארוכות את כביש 6 במנהרת חדיד לשני הכיוונים, גם כביש 1 גנות למערב וכביש 4 השבעה-מסובים נחסמו לתנועת כלי רכב בשני הכיוונים. תנועת הרכבות הופסקה לאחר שמפגינים נכנסו לשטח המסילה.

המשטרה נאלצה לשתמש במספר מוקדים ברימוני הלם לפיזור המפגינים. אחרי כשלוש שעות המשטרה הודיעה - כל הכבישים פתוחים שוב לתנועה.