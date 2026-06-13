שלושה שבועות וחצי חלפו מהרצח בכולל בבני ברק. ראש דסק הפלילים פרסמה הערב (שבת) ב"מגזין השבת" עם מיכל רבינוביץ' כי הפרשה פוענחה - וגיא אכטלינגר בן ה-45 יואשם ברצח ישי פור ז"ל.

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ל-i24NEWS נודע, כי הרקע לרצח הוא מחלוקת דתית בין השניים. המניע שנחשף בחקירה הוא ויכוח סביב משנתו של הרמב"ם - הקורבן תמך בה, בעוד החשוד התנגד לה. במשטרה גבו שורה של עדויות, לפיהן אכטלינגר איים בעבר להרוג את פור ז"ל. אחרים העידו כי נהג לקלל ולהתעמת עם מתפללי בית הכנסת.

כאמור, ביום הרצח אכטלינגר הגיע לבית הכנסת, התנפל על פור לעיני בנו בן ה-13 ודקר אותו שלוש עד ארבע פעמים. לאחר מכן נמלט מהמקום. בתיעוד שאספו החוקרים הוא נראה בורח ברחובות בני ברק כשהוא מסתיר בז'קט שלו את הסכין והכפפה המגואלת בדם, משליך אותם במבנה נטוש בפארק בעיר וממשיך במנוסה עד שנעצר שעות לאחר מכן בבית שמש.

אכטלינגר נחקר חמש פעמים ולאורך כל חקירותיו שמר על זכות השתיקה, גם כאשר הוצגו לו סרטונים, ממצאים פורנזיים וראיות שנאספו נגדו. החשוד מוכר למשטרה מעבירות רכוש ואף ריצה מאסר. מאז מעצרו ניסה לבסס קו הגנה של רקע נפשי, אלא שלפי מידע שהגיע אלינו, חוות הדעת הפסיכיאטרית הסופית צפויה לקבוע כי הוא כשיר לעמוד לדין.