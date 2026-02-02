אחרי שנחקר במשטרה: מרדכי דוד שוחרר בתנאים מגבילים

פעיל הימין מרדכי דוד נחקר אמש (ראשון) במשטרה לאחר שהוגשו נגדו מספר תלונות על הסגת גבול, הפרת הסדר הציבורי ותקיפה.

בתום החקירה דוד שוחרר בתנאים מגבילים, בהם איסור יצירת קשר עם המעורבים במשך 30 ימים, בהם נשיא בית המשפט העליון בדימוס אהרן ברק וראש הממשלה לשעבר אהוד ברק, וכן ערבות עצמית.

דוד זומן אמש לחקירה הגיע לאחר שחסם את רכבו של אהרן ברק בן ה-89 בתום כנס של התנועה לאיכות השלטון, תוך שהוא לו "אפס, דיקטטור".

מהמשטרה נמסר: "במשטרת ישראל התקבלו לאחרונה מספר תלונות נגד פעיל מחאות, בחשד להפרת הסדר הציבורי, הסגת גבול ותקיפה.

כזכור, חבר הכנסת גלעד קריב ממפלגת העבודה שלח פנייה רשמית למפכ"ל המשטרה, בה הוא ביקש להגביר את האכיפה נגד דוד, וכן נגד פעיל הימין רועי סטאר, בטענה שחוסר הפעילות נגד השניים מהווה "סכנה של ממש לציבור", וכי הם זוכים לחיבוק משרי הממשלה, בהם שר המשפטים יריב לוין והשר לביטחון לאומי איתמר בן גביר.

מרדכי דוד חסם גם את רכבו של ח"כ קריב מספר פעמים בעבר, ואף הגיע לביתה של פעילת השמאל סיגל שוקרון בניסיון להתעמת עימה ועם משפחתה, אשר דיווחו כי דוד הגיע לביתם עם לום ברזל.